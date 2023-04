Ricatto d’amore: la trama del film in onda stasera su Rai 1

Tutto quello che c'è da sapere sulla trama del film Ricatto d'amore: la trama

Ancora un film per la prima serata di Rai 1 al mercoledì. Non una prima visione ma un grande classico. In onda il 5 aprile 2023 il film Ricatto d’amore. Non l’avete mai visto ? Si tratta di una pellicola romantica e divertente che vi conquisterà.

Cosa guardare stasera in tv? Rai 1 sceglie un film per questa serata di primavera che a dire il vero, sa anche un po’ di autunno…e se siete alla ricerca di un buon metodo per rilassarvi e provare a dimenticare il caldo vi consigliamo di sintonizzarvi su Rai 1 dove va in onda in prima serata Ricatto d’amore. Una bella commedia simpatica e romantica, “Ricatto d’amore” (The proposal — USA 2009) per la regia Anne Fletcher, con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, è la proposta di prima serata di Rai1 di mercoledì 5 aprile. La protagonista della storia è la giovane Margaret una donna che sul lavoro è davvero molto esigente. Così esigente da non rendersi conto che il suo foglio di via per stare negli Stati Uniti è scaduto per cui c’è solo una soluzione alternativa: un matrimonio. Che cosa succederà? Scopriamolo con delle brevi anticipazioni e con la trama del film in onda stasera su Rai 1.

FILM STASERA IN TV: SU RAI 1 C’E’ RICATTO D’AMORE

L’editor Margaret Tate, è una donna dalla vita organizzata e che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro. Quando è in ufficio, infatti, Margaret è un capo insopportabile, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton che lei non perde mai occasione di tiranneggiare e tormentare. Margaret lavora a New York ma è di origine Canadese e quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, lei si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo ‘sottoposto’. C’è solo un metodo per impedire che Margaret debba lasciare il suo lavoro: un matrimonio. E così la donna convince Andrew a dire a tutti che si sposeranno nel giro di poche settimane, il ragazzo accetta anche se nessuno ci crede. I due, per confermare questo fidanzamento decidono anche di partire per l’Alaska dove ad attenderli c’è la famiglia di Margaret. Si festeggia infatti il compleanno di sua nonna. Nessuno riesce a credere che la donna stia per sposarsi…

Il film Ricatto d’amore non è una prima visione, potreste quindi averlo già visto.

5 curiosità sul film Ricatto d’amore