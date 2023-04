Eleonora Pedron, il messaggio di Fabio Troiano: “Impossibile non innamorarsi di lei”

Un lungo messaggio d'amore di Fabio Troiano per Eleonora Pedron

Eleonora Pedron è ospite a Verissimo con Alessandra Pierelli, racconta anche lei dell’amore che vive da quattro anni. Eleonora Pedron non credeva che con Fabio Troiano sarebbe durata a lungo, “perché io sono abbastanza esigente e in amore è un po’ difficile per me, soprattutto rapportarmi con il mio compagno ma con Fabio sto bene, mi rende serena”. Le precedenti esperienze non le fanno guardare molto al futuro ma con l’attore è diverso. Sono innamoratissimi ma anche molto riservati. Per Verissimo Troiani fa una eccezione e dedica alla sua Miss Italia le parole più belle. Un lungo videomessaggio che emoziona Eleonora che però riesce a nascondere gli occhi lucidi e a non rispondere con lo stesso romanticismo.

Il messaggio di Fabio Troiano per Eleonora Pedron

“Eleonora è una donna che si commuove se le regali dei fiori, anzi cioè diciamo che non è che si commuove, piange proprio e questa cosa è disarmante come è disarmante la sua bellezza che è assolutamente oggettiva, talmente oggettiva che quando ho detto a mio padre che mi ero fidanzato con Eleonora lui ha esclamato ‘ma quella è Miss Italia’ come per dire ‘ma come fai tu a stare con una donna così’. Lei ha anche degli occhi stupendi, magnetici e io le dico sempre che lei ha lo sguardo di un lupo. Però forse è giocare facile parlando dell’estetica di Eleonora ma il bello però deve ancora venire”.

Eleonora Pedron lo ascolta trattenendo le emozioni ma attenta. “Perché lei è molto forte forse per tutto quello che le è capitato nella vita ma allo stesso tempo è fragile. Ha una sensibilità fuori dal comune, è una donna appassionata e passionale e poi fa ridere, è una caciarona, ed e molto dedita alla famiglia, ai figli, alla casa. E’ una donna sempre positiva, poi uno potrebbe dire ‘sì però non sa cucinare’ e invece no perché cucina anche benissimo, fa un tiramisù spettacolare. Diciamo che è difficile non innamorarsi di una donna così”.