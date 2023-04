Paolo Bonolis da Pio e Amedeo svela quando andrà in pensione

Intervistato da Pio e Amedeo, Paolo Bonolis ha rivelato quando andrà in pensione

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Felicissima sera anche Paolo Bonolis, il conduttore tra i più amati della tv. Pio e Amedeo hanno scherzato con Bonolis che tra il serio e il faceto ha anche rivelato che per lui sta per arrivare il momento di andare in pensione. Il conduttore, che ha 61 anni, pensa al futuro ed è convinto che anche per lui sta per arrivare il momento di dire addio alla tv. E così quando Pio gli ha chiesto quando si inizierà a parlare di “quota100”, Bonolis ha risposto che ci ha già pensato, conta di lavorare ancora per un paio di anni, forse tre, ma poi andrà in pensione, come è giusto che sia. Sarà vero? Il pubblico in studio ha rumoreggiato di fronte a questa notizia, perchè vorrebbe vedere il conduttore in attività ancora per molto altro tempo.

Paolo Bonolis andrà davvero in pensione tra un paio di anni?

Scherzando con Pio e Amedeo che nel corso della puntata di Felicissima sera del 7 aprile sono andati alla ricerca di un degno sostituto di Bonolis, Pio si è anche candidato come suo successore, Paolo ha commentato: “Se mi sono posto un limite lavorativo? Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Se mi ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”.

Non è la prima volta che Bonolis parla di questa possibilità di lasciare il suo posto in tv. Lo aveva fatto anche nel 2019 quando in una intervista al Fatto quotidiano aveva dichiarato: “Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo“. Bonolis ha anche detto di non seguire nulla di quello che succede sui social, di non essere interessato a quel mondo. Preferisce un libro o una serie tv per passare il tempo, quando ha tempo da investire in altro che non sia il lavoro. E infatti sempre nel 2019 aveva ammesso di non avere neppure il computer.