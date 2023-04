A Pasquetta su Canale 5 il film Adeline: la trama

Al posto di Uomini e Donne oggi il film Adeline: ecco la trama

Niente Uomini e Donne oggi 10 aprile 2023 su Canale 5. La programmazione di Mediaset cambia e oggi pomeriggio ci aspetta un film in prima visione. Per il pomeriggio di Pasquetta Canale 5 punta su Adeline, un film del 2022 che racconta una storia vera. E’ la storia di una bambina, la piccola Kay, e del suo cavallo. Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla trama di questo film ? Vi ricordiamo che Adeline andrà in onda subito dopo Beautiful, alle 14,10 circa perchè oggi, nel giorno di Pasquetta, salta anche Terra Amara. La soap turca infatti si prende una pausa in questo giorno di festa. Ma torniamo adeso ad Adeline, che cosa vedremo nel film di Canale 5? Ecco la trama.

Adeline su Canale 5: la trama del film di Pasquetta

Il film Adeline, diretto da Greg James e ispirato a una storia vera, è ambientato in una città dell’Ohio che accoglie la misteriosa Kay (Jane Mowder) e il suo incredibile cavallo, Adeline. Secondo Kay, Adeline ha il potere di guarire la mente e lo spirito delle persone con la sola presenza e il contatto. Tuttavia, gli abitanti della città sono scettici e solo pochi credono nei poteri di Adeline, come lo Sceriffo (John Schneider). Ma con il passare del tempo, gli straordinari doni dell’animale diventano evidenti grazie alle testimonianze di coloro che hanno beneficiato della sua presenza, come la giovane Bethany (Orli Gottesman) e il bambino autistico Adam.

Nel momento del bisogno, Adeline dimostra il suo coraggio salvando la vita a 13 persone durante un tornado. Tuttavia, l’eroico atto lascia Adeline gravemente ferita a una zampa. La comunità si unisce per raccogliere i fondi necessari per curare l’animale, raggiungendo il suo obiettivo grazie alla diffusione di un video che in poco tempo diventerà virale. Il video che racconta l’eroismo di Adeline. La città intera riconosce così il grande dono dell’animale.

L’appuntamento con il film Adeline è per oggi alle 14,11 su Canale 5. Uomini e Donne e Terra amara tornano invece domani nella classica collocazione di sempre.