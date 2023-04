Morgan all’attacco dei giornalisti, di nuovo. E l’autore difende StraMorgan ma punge Nek

Sono buoni risultati di Stra Morgan su Rai 2 ma l'artista attacca i giornalisti e poi un autore punta il dito contro Nek

Prima dell’esordio di StraMorgan su Rai 2, il neo conduttore, non aveva speso bellissime parole per i giornalisti, anzi. Erano piovute accuse molto importanti, in generale, contro chi scrive su carta stampata o web. E Morgan, dopo i dati di ascolto della prima puntata di StraMorgan e della seconda, torna sui social e riparte da dove aveva lasciato. Punta il dito ancora una volta contro i giornalisti. La prima puntata di Stramorgan su Rai 2, in un giorno non semplice, la Pasquetta, è stata vista da una media di 300 mila spettatori, non male per un esordio in un giorno di festa. Morgan quindi non ha perso occasione per sottolineare questo dato, facendo notare che il programma dedicato alla musica, ha “spaccato”. Ecco i dati sono buoni ma parlare di un 3% di share dicendo che un programma ha “spaccato” forse è esagerato. Morgan ha anche invitato i giornalisti a prenderne atto, facendo notare che tutti avevano gufato contro il programma di Rai 2. Morgan ha poi ribadito che a lui degli ascolti e dei numeri non interessa nulla, perchè quello che conta, è il risultato e quello che c’è in un programma, ma intanto, ha citato share e ascolti.

Non solo. Questa mattina si è accesa anche una nuova polemica. Ieri sera infatti StraMorgan, è iniziato più tardi rispetto alla “seconda serata” vera e propria. Dalla strada al palco di Nek, come era successo anche una settimana fa, è andato in onda ben oltre la mezzanotte. Una scelta aziendale che però a quanto pare non è piaciuta a uno degli autori di Morgan che ha usato parole molto offensive nei confronti di Nek e di tutto il programma che va in onda comunque, sulla stessa rete. L’autore dimentica che però ha avuto in questa seconda serata un traino importante, visto che Dalla strada al palco è stato visto da oltre 1 milione di spettatori. E infatti la puntata di ieri sera di StraMorgan ha registrato 365.000 telespettatori, share 6.63%

Le accuse contro Nek

“I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto” ha scritto sui social Roberto Manfredi facendo quindi notare che il programma di Rai 2 è andato in onda in quella che lui definisce terza serata ( pensate la povera Nunzia de Girolamo che prende la linea all’una passata di notte cosa dovrebbe dire di Milly Carlucci). Le altre accuse, le potete leggere nella foto di apertura del nostro articolo.