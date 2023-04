Le lacrime di Armando a U&D: neppure Maria lo consola e lui insiste con “minaccia” sulla telefonata

Non può trattenere le lacrime Armando Incarnato che esplode nel centro studio a Uomini e Donne e le minacce fatte a Maria de Filippi non piacciono a Gianni

Oggi è andata in onda su Canale 5 l’attesissima puntata di Uomini e Donne durante la quale Armando Incarnato è esploso in lacrime. Il cavaliere del programma di Canale 5, è esploso. Stanco per una situazione personale molto complicata ( ha delle difficoltà personali con l’affido della sua bambina, lo ha raccontato più volte anche sul suo profilo social e lo si capisce da tante frasi che accompagnano le sue foto personali su instagram), stanco per essere sempre al centro delle polemiche anche a Uomini e Donne, alla fine ha sbottato. Maria de Filippi, quando Armando ha iniziato a piangere dicendo che non ce la fa più, ha spiegato che le due situazioni non devono essere in nessun modo paragonabili. Armando infatti ha esordito dicendo: “Vengo messo in discussione come padre”. La conduttrice ha invitato Incarnato a non mescolare le cose, anche perchè la paternità, il discorso con la bambina, non può avere nulla a che fare con il provino del Grande Fratello VIP. La conduttrice non ha fatto altro che ripetere il concetto: se anche Armando ha fatto il provino per il reality, non ci sarebbe nessun problema. Tra l’altro, aggiungiamo noi, se davvero Incarnato fosse arrivato a un faccia a faccia con Signorini, la De Filippi sarebbe stata ben informata, visto che sulle sue “creature” come è noto, le spetta sempre l’ultima parola.

“Se questa sedia significa distruggere la dignità di una persona, io me ne vado” ha detto Armando. “Sono tutte le situazioni messe insieme io voglio andare via, io questa situazione non la tollero più, io me ne vado, e questa cosa, quando mi comporto in quel modo, vorrei che fosse chiaro. Serve per me questa telefonata, la potete fare per me questa cosa, la potete fare per me, per la mia persona” ha detto il cavaliere.

La minaccia di Armando non piace a Gianni

Gianni Sperti ha invitato quindi Armando ad andare avanti, a voltare pagina. Poi però si è stizzito quando Armando ha continuato a chiedere a Maria de Filippi di telefonare a Signorini. La stessa conduttrice è apparsa stufa di questa situazione: “Armando ma perché devo fare questa chiamata? Ti ho già detto che ti credo, se proprio ci tieni la faccio. Mi sembra assurdo, ma chiamerò Signorini. No, non la vivo come un ricatto. Solo mi sembra tutto esagerato. Ok, lo faccio”.