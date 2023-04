Alessandra Celentano e Rudy Zerbi innamorati svelano tutto a Verissimo

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono innamorati, la verità a Verissimo tra silenzi e conferme

Ancora una volta Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si raccontano a Verissimo ma se l’ultima volta avevano confidato di avere le farfalle nello stomaco oggi confessando di essere innamorati. Ognuno la fa in modo diverso, Alessandra Celentano cerca di glissare, Rudy Zerbi si dimostra un vero romanticone. “Io non ho le farfalline ma i bruchi nello stomaco – l’insegnante di danza non si smentisce – ma come ho detto già non cerco ma non sono nemmeno.. poi sai non è che si può dire proprio tutto. Un velo davanti alla mia persona lo lascio sempre”. Ma se è vero che quando una donna cambia taglio di capelli c’è una novità, Alessandra Celentano ogni settimana cambia parrucca. Silvia Toffanin è riuscita a far fare una mezza ammissione all’insegnante di danza. E’ la prima volta che lo lascia intendere. “Io non ho detto niente, avete detto tutto voi, io ho i bruchi…”. Insomma è innamorata, frequenta qualcuno ma ci va con i piedi di piombo e soprattutto non vuole svelare nulla, non ancora. Racconta però che ha un ottimo rapporto con il suo ex marito, sa che ci saranno sempre l’uno per l’altra.

Ridy Zerbi finalmente è felice

Rudy Zerbi invece conferma che le farfalle sono diventate enormi: “E’ un amore che sta crescendo e devo dire che sono proprio felice… Non sono fidanzato ma è una bella storia che sta crescendo, sono proprio contento”.

La Celentano sorpresa confessa che non parlano mai di queste cose tra loro ma prende in giro l’amico Rudy Zerbi che è davvero molto innamorato, molto preso della persona che sta frequentando. Alessandra Celentano non sa chi sia, non la conosce, le precedenti compagne le ha conosciute tutte, questa volta invece non ci sono ancora state le presentazioni.

Rudy Zerbi fa una promessa alla conduttrice di Verissimo, sarà lei la prima a conoscere la sua nuova compagna. Sinceri e simpatici come sempre, soprattutto quando l’intervista è di Silvia Toffanin chiudono il collegamento dallo studio di Amici di Maria De Filippi come sempre prendendosi in giro.