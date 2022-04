Rudy Zerbi ammette che c’è una cantante di Amici che ha sempre sottovalutato

Anche Rudy Zerbi sbaglia e lo ammette, confessa che c’è un’alunna di Amici che in passato non ha mai sostenuto. Non credeva nel suo talento e solo dopo ha capito il suo errore. E’ il suo rammarico. Rudy Zerbi lo confessa tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Mentre prosegue il serale di Amici 21 tra talenti in gara e alunni che difficilmente andranno oltre Amici, Rudy confida il suo errore. Certo è facile parlarne adesso che la cantante in questione ha dimostrato ampiamente il suo valore, quel talento che l’attuale prof di Amici non aveva nemmeno intravisto. Un po’ si giustifica dicendo che in quegli anni lui era nella scuola di Maria De Filippi da discografico e non da insegnante.

Rudy Zerbi confessa chi è l’alunna di Amici che aveva sottovalutato e non sostenuto

E’ davvero il suo unico errore nella scuola di Amici? “Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma Marrone” oggi si rimprovera e per riparare un po’ al suo errore lo rivela.

Negli anni ha invece scoperto vari talenti, da quando è entrato a far parte della squadra del talent show ha seguito più cantanti, tra gli ultimi Sangiovanni ma resta sempre il rammarico per Emma.

Un errore può sempre capitare, la cantante salentina ce l’ha fatta anche senza il suo appoggio. Di mancato sostegno ne sa qualcosa anche Alessandra Celentano ma di certo oggi Amici è un programma ben diverso rispetto al passato.

“Illudere i ragazzi è da cattivi” ripete ancora una volta l’insegnante di danza che ormai fa coppia fissa con Zerbi, loro si sostengono a vicenda. La severità per entrambi non è cattiveria, come pensa invece parte del pubblico. “La verità è sempre dura da dire e da accettare” ma con Emma non era la verità.