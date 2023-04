Laura Freddi ricorda il dolore dell’aborto, non riesce a proseguire

Laura Freddi ricorda il dolore dell'aborto, la sua vita cambiò del tutto

Laura Freddi e Manila Nazzaro sono amiche, a Oggi è un altro giorno si sono trovate nel condividere lo stesso dolore, quello dell’aborto. Laura Freddi ha perso un figlio anni fa, il suo primo bambino; l’aborto di Manila Nazzaro è più recente. Entrambe non potranno mai dimenticare, entrambe ne parlano perché condividere è importante ma non potranno mai accettare un certo tipo di frasi, quelle che qualcuno dice credendo di consolare. “E’ una cosa che è capitata anche a me” dice Laura Freddi affermando che è vero ciò che dice Serena Bortone, che purtroppo perdere un figlio in gravidanza capita a molte donne. “Succede e c’è ancora tanta difficoltà a raccontare” questo anche perché la donna spesso si sente in colpa ed è dolore che si aggiunge a dolore. Difficoltà e vergogna, un peso assurdo per una madre che ha perso un figlio. “E’ come se noi non fossimo state in grado di portare avanti una vita umana” ed è ciò che pensano entrambe, Manila e Laura. Ne hanno parlato più volte tra loro ma dirlo in tv è diverso.

Laura Freddi condivide il dolore dell’aborto ma poi si ferma

Laura sembra tranquilla nel parlare di ciò che le è accaduto anni fa. L’ha già fatto a Oggi è un altro giorno, quando era ospite e non presente nel cast del programma. E’ importante parlarne e lei lo fa ma poi si ferma, mette le mani in testa, resta in silenzio immersa nei suoi pensieri. Poco dopo spiega che ha avvertito una scossa, dalla testa ai piedi. L’emozione è sempre e ancora forte, ripensare a quei momenti non è semplice.

L’intervista di Manila Nazzaro termina con un abbraccio tra le due amiche che hanno ancora gli occhi lucidi.

L’aborto ha cambiato inevitabilmente entrambe. “Oggi è superata ma sono stata malissimo, mi sono dovuta fermare, avevo paura che potesse accadere di nuovo e non ce l’avrei fatta. Questo ha segnato l’inizio della fine del mio matrimonio” il suo racconto un anno fa a Serena Bortone. Oggi è mamma, è felice con la sua bambina, con il nuovo compagno, ma ha sofferto così tanto da avere il terrore che potesse accadere ancora. In quel periodo comprese che la felicità esiste perché non ce l’aveva più.