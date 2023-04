“Se volevi una donna affamata dovevi scegliere Gemma” dice Paola. La Galgani: “Ti strappo i capelli”

E' scontro infuocato tra Gemma Galgani e Paola: succede di tutto a Uomini e Donne nella puntata del 19 aprile

Se la puntata di Uomini e Donne in onda il 19 aprile era iniziata in modo soporifero con il trono di Nicole, non si può certo dire che sia finita nello stesso modo, anzi. Dopo il caso burro e ricotta, Paola ha regalato un altro show insieme a Gemma Galgani nel programma di Canale 5. Gianni Sperti infatti aveva fatto notare, che Paola non ha mai apprezzato davvero il signor Elio ma che era uscito con lui solo per dimostrare a Gemma quanto poteva piacergli. Le accuse di Gianni non sono piaciute a Paola che ha risposto per le rime. La dama ha fatto notare che Elio, avrebbe voluto avere una dama dal carattere come quello di Gemma si, ma non di certo per la sua dolcezza. Paola ha dichiarato che Elio era molto interessato a lei fisicamente e ha quindi aggiunto: “Sai qual è la differenza, lui vorrebbe una donna come me, perchè io gli piaccio fisicamente ma affamata come te”.

Gemma Galgani on fire contro Paola: caos a Uomini e Donne

Gemma non ha sentito subito le parole di Paola ma quando Gianni ha fatto notare quello che la dama aveva detto, la Galgani è scattata come una molla e si è avvicinata con fare pericoloso alla sua “rivale”. Ormai nello studio di Uomini e Donne non ci sono più le mascherine e questo ha annullato anche le distanze di sicurezza. La Galgani, non curante neppure dei plexiglass si è avvicinata a Paola, faccia a faccia. La dama torinese è esplosa: “Cosa hai detto? Chi sarebbe la donna affamata? Senti ascolta, di che cosa? Parli bene tu, che il primo giorno che hai conosciuto Alessandro… Non ti permettere mai più che ti strappo i capelli uno per uno.”

E ancora:” Ma cosa vedi tu? Oltre te stessa non vedi altro. Guarda Paola, questa non te la passo proprio per niente. Stai zitta ogni tanto. Stai attenta a quello che dici. Tu con questi sorrisini, sei falsa, stratega. Io sono una persona vera e tu invece sei quella che fa la sceneggiata. Stai attenta che ti tiro questa bottiglia di acqua”. Una Gemma Galgani on fire come non si vedeva da tempo, tra l’altro mentre Armando alle sue spalle continuava a urlare dicendo che Paola avrebbe dovuto scusarsi per la grave offesa fatta alla dama di Torino.