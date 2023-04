Elio: la ricotta, il burro e lo scherzo del portafoglio. Tina scoppia: “Sei un cafone”

Si accende lo scontro tra Tina Cipollari ed Elio il cavaliere di Uomini e Donne uscito con Paola: ecco che cosa è successo

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 19 aprile 2023, Paola ed Elio al centro dello studio hanno raccontato della loro uscita. Per la dama, le cose erano andate bene, nulla di eccezionale ma non si aspettava di certo di ricevere un attacco da più fronti con l’entrata di Elio nello studio che ha fatto notare degli atteggiamenti sgarbati che lei avrebbe avuto nei suoi confronti. Tutto sarebbe iniziato da un trauma che Elio ha da bambino, che ha segnato in qualche modo la sua vita. Per questo nello studio di Uomini e Donne si è parlato per quasi 20 minuti di ricotta e burro…Elio ha spiegato che lui e Paola sono andati al ristorante insieme e che nel fare l’ordine ha chiesto alla cameriera di non portare burro o ricotta per via di una intolleranza. Paola invece ha mangiato un antipastino con il burro. Questa, per Elio, è stata una mancanza di rispetto. Paola però sottolinea che l’uomo ha detto dopo di aver avuto un trauma mentre all’inizio parlava solo di intolleranze. Elio ha spiegato che ha subito violenze e maltrattamenti da bambino, tutte cose legate a questa famosa ricotta e al butto, tanto che, solo al pensiero di sentire l’odore sta male. Ha quindi trovato Paola indelicata: “Se una donna si mangia il burro io penso che lei con me non vuole più un approccio, visto che io di certo non bacio una persona che ha mangiato il burro”.

Elio attaccato da Tina Cipollari

Tina ascoltando questo racconto si è subito schierata dalla parte di Paola e poi ha definito il signore campano un vero e proprio cafone. L’uomo infatti aveva anche detto che Paola gli aveva anticipato che soffre il mal di mare e lui vuole una persona che ami andare in mare, avendo una barchetta. Tina ha perso la pazienza, ma è esplosa maggiormente quando Elio ha raccontato l’espediente che usa per sondare il terreno e capire come sono le donne con cui esce. Paola infatti ha parlato dello scherzo del portafoglio, dicendo che Elio ha finto di averlo dimenticato. “Lei è stata una grande signora perchè si è offerta di pagare, io lo faccio per sondare” ha detto Elio. A questo punto Tina è davvero esplosa dicendo che erano anni che nello studio di Uomini e Donne non arrivava una persona così antipatica come Elio.