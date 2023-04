La delusione di Dennis Fantina: da vincitore di Amici all’attuale lavoro

L'ex vincitore di Amici racconta come finì tutto, da cantante al lavoro che fa oggi

Nel 2002 Dennis Fantina ha vinto il talent show Amici e il secondo album ha venduto poi 40.000 copie, quindi disco d’oro e il successo. Oggi ospite a Oggi è un altro giorno Dennis Fantina, uno dei vincitori di Amici di Maria De Filippi, racconta il lavoro che fa adesso; gli capita di cantare ma fa ben altro. E’ nel 2009 che tutto è cambiato, succede qualcosa o forse non succede più niente ma si è ritrovato dal lavorare a Radio Italia a non avere più un lavoro. Aveva acceso un mutuo, doveva occuparsi della sua famiglia, ha dovuto fare altro. Radio Italia produceva e pubblicava i suoi album all’improvviso è finito tutto. Non racconta molto Dennis Fantina ma quanto basta per capire la sua delusione.

Dennis Fantina da vincitore di Amici a barista

“In questo momento collaboro con un mio amico che ha un bar e quindi quando non canto lavora al bar. Questo è accaduto più o meno dopo il 2009 quando dopo Radio Italia, che pubblicava e produceva i miei album, mi sono ritrovato per l’appunto senza un lavoro e quindi ho detto ‘vabbè bisogna darsi da fare’ avevo appena acceso un mutuo insomma, famiglia e quant’altro non è che puoi stare lì e aspettare che arrivi un produttore piuttosto che un manager che ti faccia lavorare”.

“Questa cosa però non mi ha avvilito ma mi sono intristito però io ho le spalle abbastanza larghe”. Non si lamenta Dennis Fantina, nel 2002 il talent show di Maria De Filippi si chiamava Saranno famosi, era diverso da oggi ma in realtà non tutti gli ex vincitori li abbiamo visti sempre sul palco.

Però a Dennis il talento non mancava e non manca, l’abbiamo visto anche a Tale e Quale Show. Non andò invece bene la partecipazione a The Voice of Italy nel 2015, nessuno dei giudici si girò per lui alle blind auditions. L’abbiamo ammirato anche nel programma All Together Now.