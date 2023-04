La Rai riabilita Pamela Prati e Mara Venier la perdona snobbandola

Se è vero che Pamela Prati è stata riaccolta su Rai 1 è altrettanto vero che Mara Venier non l'ha molto considerata nella sua Domenica IN...

Una nuova puntata di Domenica IN oggi in tv, la tv del presente che guarda a quella del passato, anche con un po’ di nostalgia per tutto quello che c’è stato. E oggi, nel salotto di Mara Venier, si è parlato del grande successo del Bagaglino e dei programmi di Pingitore in onda per oltre un decennio su Canale 5. Grandi assenti, come Pippo Franco, ma grandi ritorni su Rai 1, come quello di Pamela Prati che non si vedeva nel salotto della domenica dai tempi di Mark Caltagirone. Impossibile non ripensare, vedendola seduta lì, davanti a Mara Venier, tutto quello che c’è stato tra loro e tutto quello che è successo anche nello studio di Rai 1. Ma si sa, la primavera è una stagione che per Pamela Prati porta sempre qualcosa di nuovo, nel bene o nel male e in questa stagione, l’ha riportata su Rai 1, riabilitata dopo il Prati Gate. Non che abbia avuto modo di dire tanto, visto che praticamente non ha aperto bocca, ma il perdono di Mara Venier, è già una cosa.

Pamela Prati torna su Rai 1 per celebrare il Bagaglino

Nessun riferimento a quello che è successo, nessuna domanda in particolare. Pamela Prati oggi era a Domenica IN solo per parlare di quello che è stato, dei grandi successi del Bagaglino e di tutta la squadra della quale anche lei ha fatto parte. Poi una esibizione, un applauso, poche parole e nulla di più. Se è vero che Mara Venier in qualche modo l’ha perdonata, riaccogliendola nello studio di Rai 1, è altrettanto vero che, come fanno notare molti spettatori sui social, l’ha anche snobbata.

Saranno passati gli anni ma non è facile per una conduttrice far finta che non sia successo nulla, anche perchè Mara e Pamela, erano anche amiche, la Venier aveva persino comprato l’abito per le nozze con Caltagirone e invece. Il cappello da sfoggiare è rimasto riposto nell’armadio.