L’Isola tiene botta: Ilary regina del lunedì. Montalbano si ferma a 3 milioni

L'Isola dei famosi continua a fare meglio del Grande Fratello VIP e batte Rai 1: ecco i dati del 24 aprile 2023

Sono lontani i tempi in cui le repliche di Montalbano volevano con oltre 5-6 milioni di spettatori e di certo la Rai non si aspettava questi numeri nella primavera del 2023, dopo aver spremuto la serie con Zingaretti anche troppo. Gli ascolti del 24 aprile 2023 sono la dimostrazione di come ormai le repliche non siano neppure un evento. Certo, 3 milioni, restano sempre buoni numeri, a volte neppure le fiction inedite registrano questo dato di ascolto ( Mediaset pagherebbe per questi numeri). Ma sta di fatto che a vincere, nella serata del 24 aprile, è l’Isola dei famosi che per il momento, alla seconda puntata, si è confermata vincente, con quasi 3 milioni di spettatori davanti alla tv per seguire il reality di Ilary Blasi. Uno show che funziona, a parte la durata, continuiamo a ribadire che si può e si deve chiudere anche prima e in questo caso immaginiamo che la conduttrice sarà molto d’accordo con noi!

Gli ascolti del 24 aprile 2023: ecco i dati auditel

Testa a testa tra l’Isola e Montalbano; su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.37 – l’episodio L’Odore della Notte, datato 2002, de Il Commissario Montalbano ha registrato una media di 3.115.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.06 – la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 17 è stata vista da una media di 2.983.000 spettatori pari al 22.5% di share. Un dato molto simile a quello della passata settimana. Nonostante il ponte, il reality ha retto bene. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.266.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%.

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 980.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire il doppio episodio di Blue Bloods segna 803.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 802.000 spettatori (5%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 610.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Mussolini – Ultimo atto ha registrato 763.000 spettatori con uno share del 4.5%. Da segnalare quindi La7 meglio di Rete 4. Su Tv8 Quantum of Solace segna 456.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove – dalle 21.36 alle 23.24 – Only Fun – Comico Show ha raccolto 576 .000 spettatori con il 3.3%. Sempre ottimi i numeri del Nove.