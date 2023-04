Boom di Ore 14 su Rai 2, Rai 1 non approfitta dell’assenza di U&D e Terra amara

Vola Ore 14 su Rai 2 il 24 aprile 2023: Rai 1 non approfitta delle assenze di Canale 5, ecco i dati di ascolto di ieri

E’ ancora un pomeriggio di grandi ascolti per Rai 2 con Ore 14 vicino ai 900 mila spettatori. E’ ormai un dato di fatto: anche senza Uomini e Donne, il pomeriggio di Rai 1 non cresce, crescono invece gli ascolti delle altre reti, come è successo anche il 24 aprile 2023, nel primo giorno del ponte della Liberazione. serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno porta a casa gli stessi ascolti di sempre, che sia festa, che piova, che ci sia il sole, lo zoccolo duro non si perde la giornalista di Rai 1 con i suoi affetti stabili. Senza Uomini e Donne e Terra amara il pomeriggio di Canale 5 crolla. Regge solo Beautiful tutto il resto, cala inevitabilmente.

Rai 1 non approfitta dell’assenza di Uomini e Donne e Terra amara: ascolti sempre in linea

Nessun cambiamento per gli ascolti di rai 1 che restano sempre in linea. Ieri infatti la puntata del 24 aprile di Oggi è un altro giorno è stata vista nella presentazione 1.704.000, 14,13% e nel programma 1.590.000, 15,90%. Non decolla neppure il Il Paradiso delle Signore 1.702.000, 19,68% di share. La vita in diretta nella presentazione 1.567.000, 19,36%, e nel programma 1.991.000, 21,97%. Vicino ai 2 milioni Matano che tiene botta.

Senza Terra amara e Uomini e Donne Canale 5 arranca

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.631.000 telespettatori, share 19,89%, la puntata di Luce dei tuoi occhi 2 1.711.000, 16,44%, Amici di Maria De Filippi 1.378.000, 15.85%, L’Isola dei Famosi 1.192.000, 14,16%; Un altro domani 1.075.000, 13,28%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.136.000, 13,68%, nella seconda 1.324.000, 14,61% e nel segmento I Saluti 1.495.000, 14,55%. L’assenza di Maria de Filippi si sente, eccome. Ma a Mediaset a quanto pare non interessa di regalare qualche briciola per due giorni, anche perchè le repliche di Luce dei tuoi occhi hanno fatto praticamente gli stessi ascolti di Oggi è un altro giorno.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 864.000 telespettatori, share 7,68%; Bella ma’ 682.000, 7,89%; sia BellaMa che Ore 14 approfittano delle assenze di Canale 5 per trovare una parte di pubblico che perdono di solito.

Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 513.000, 6,12%, Geo 876.000, 9,44%.

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 630.000 telespettatori, 4,88%, mentre Person of interest 371.000, 4,24%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, 6,70% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 429.000, 4,92%, e la prima puntata della miniserie La Ciociara 339.000, 3,76%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 277.000 telespettatori, share 2,37%, nel programma 245.000, 2,62%, e Tagadà Focus 201.000, 2,43%. C’era una volta… il Novecento 126.000, 1,41%.