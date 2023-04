Fiorello su Micol Incorvaia sconvolta: “Parte tutto da Eleonora Giorgi”

Non tutti hanno riso alle battute di Fiorello su Micol Incorvaia. I fan dell'ex vippona non seguiranno più Viva Rai 2?

Quante risate questa mattina per chi ha seguito Viva Rai 2 con Fiorello che ha fatto qualche battuta ironica su Micol Incorvaia. Non sarà dispiaciuto Fiorello se un po’ di fan dell’ex vippona smetteranno di seguirlo, lui però ha fatto il suo dovere, che non è solo quello rendere al suo pubblico la sveglia meno odiosa. Tutto nasce da Eleonora Giorgi, così ha commentato lo showman riportando gli articoli che raccontano della disavventura di Micol Incorvaia. Fiorello ha dedicato uno spazio a Micol Incorvaia ma prima si è informato sul chi fosse, sul perché dicono che è vip, visto che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello. La notizia di Micol Incorvaia svegliata dal corriere è di qualche giorno fa ma nonostante non sia freschissima il conduttore siciliano non ha voluto perderla, soprattutto giocare con l’ironia che tira fuori tutta la verità.

Fiorello sconvolto perché Micol Incorvaia è sconvolta

Chissà se la fidanzata di Edoardo Tavassi avrà la stessa ironia e riderà. Ma ecco cosa ha combinato questa mattina Fiorello durante l’attesa puntata di Viva Rai 2.

“Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno” si è lamentata Micol.

Fiorello mostra uno dei tanti articoli che riportano il “dramma” e vuole che sia il pubblico a leggere la notizia, che fa mettere a tutto schermo.

“Io sono veramente senza parole” commenta e poi Fiorello e la sua squadra restano impietriti per qualche secondo, poi risate indirizzate verso Micol. A questo punto il gruppo si chiede chi sia Micol Incorvaia, perché è famosa, cosa ha fatto per meritarlo.

“Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”.

Ed è solo l’inizio: “Sai perché è vip? Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.

Non ci sono più i vip di una volta? Ma Fiorello resta sempre un grande showman.