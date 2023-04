Carlo Conti riconquista il venerdì sera: I migliori anni battono Il Patriarca, non era difficile

Nella prima serata del venerdì torna Carlo Conti e lascia il segno: I migliori anni non temono rivali e Il patriarca resta indietro. Ecco i dati del 28 aprile 2023

Si fatica e non poco, nella prima serata di Rai 1 in questa primavera, anche a causa di un palinsesto ricco di repliche. Ma il venerdì sera, a quanto pare, è salvo. Almeno dopo il 28 aprile, con il ritorno in onda di Carlo Conti. Il conduttore, volto amatissimo di Rai1 ha riportato in prima serata un programma che mancava da qualche anno, I migliori anni, è ha lasciato subito il segno. Gli ascolti del 28 aprile 2023 premiano infatti la rete ammiraglia Rai. La prima puntata de I migliori anni vince la serata e batte Il patriarca. Non una missione complicatissima visto che la fiction di e con Claudio Amendola, già tra la prima e la seconda puntata, aveva registrato un netto calo. E succede ancora. Il Patriarca non convince il pubblico e così Rai 1 si porta a casa la vittoria. Con una media di 3,4 milioni di spettatori quindi, Carlo Conti si aggiudica la prima serata. Non numeri da prime time di Rai 1, ma visto il periodo, visto quello che sta accadendo nella disastrosa prima serata primaverile, ci si può anche accontentare. La fiction di Canale 5 si ferma invece a una media di 2,4 milioni di spettatori.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati auditel del 28 aprile 2023

La vittoria nella prima serata come detto in precedenza va quindi a I Migliori Anni con una media di 3.465.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale5 Il Patriarca si ferma lontano da Rai 1, con oltre 1 milione di spettatori di differenza; la media è di 2.427.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Su Italia1 Taken – La vendetta ha raccolto 1.272.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.127.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza interessa 1.031.000 spettatori (5.3%).

Su Rai2 The Good Doctor 6 è la scelta di 869.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Villetta con ospiti è seguito da 736.000 spettatori (3.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Formula 1 – GP Azerbaijan segna 286.000 spettatori con l’1.6% (le Prove, dalle 21:58 alle 23:16, a 493.000 e il 2.8%).