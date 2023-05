Uomini e Donne stop l’1 maggio 2023, si torna domani: le anticipazioni

Stop per Uomini e Donne il primo maggio 2023: ecco che cosa succederà dopo, news e anticipazioni

Il programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non andrà in onda oggi, 1 maggio 2023. Tuttavia, non c’è da preoccuparsi, perché a partire da domani ci aspetta un nuovo appuntamento con il programma, che ci farà compagnia per tutta la settimana con nuove emozioni e colpi di scena. Un programma che ogni giorni, viene visto, lo ricordiamo, da una media di quasi 3 milioni di spettatori. Anche questa edizione di Uomini e Donne, che volge al termine, si chiuderà con numeri pazzeschi per Maria de Filippi che ogni anno riesce a incollare milioni e milioni di spettatori davanti alla tv. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni, prima però vi ricordiamo che oggi su Canale 5 non vedremo neppure Terra Amara andrà invece in onda il day time di Amici.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa vedremo dal 2 maggio su Canale 5

Per quanto riguarda le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per il Trono Classico sembra esserci una certa tensione tra Nicole e Carlo. Infatti, durante la registrazione di ieri, la tronista si aspettava che il corteggiatore la raggiungesse in camerino, ma invece è arrivato Andrea. In seguito, Nicole e Andrea sono usciti in esterna, dove i due si sono scambiati un nuovo bacio. Nicole sembra essere molto arrabbiata con Carlo, anche perché questi è stato consolato da Roberta del Trono Over con un abbraccio. In studio, la tronista ha anche discusso con Andrea perché quest’ultimo non ha gradito il fatto che Nicole avrebbe preferito vedere Carlo nel suo camerino. Durante la discussione, Nicole ha fatto emergere le sue emozioni, non riuscendo a trattenere le lacrime. Evento raro visto che la tronista è stata definita la donna di ghiaccio da tutti, a causa del suo essere molto gelida.

Per quanto riguarda Luca, il tronista è uscito in esterna con tre ragazze. La prima, Camilla, ha cercato più volte il bacio ma il tronista non ha voluto. La seconda, Alice, ha raccontato del suo passato difficile, mentre la terza, Alessandra, ha continuato a dimostrare di avere un grande feeling con Luca e alla fine ci sono stati dei baci.

Uomini e Donne anticipazioni: cosa combinano dame e cavalieri dell’over

Non mancano anche le anticipazioni per quanto riguarda la parte dedicata a dame e cavalieri. Passando al Trono Over, Claudio è uscito con Gabriella e i due si sono scambiati un bacio. In studio, invece, Claudio ha discusso a lungo con Carla, ancora offesa dopo la discussione di ieri.

Infine, Armando sembra aver trovato una nuova dama da conoscere e la loro prima uscita è andata bene. Tuttavia, in studio, ha avuto una nuova discussione con Gianni Sperti riguardo al suo lavoro. Una novità insomma… Tutto questo e molto altro nelle nuove puntate di Uomini e Donne che ci aspettano da domani, come sempre alle 14,45 su Canale 5.