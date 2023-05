Io canto torna su Canale 5? Mediaset ci pensa

Io canto potrebbe tornare in onda nel 2023-2024: ecco che cosa sappiamo



Una notizia lanciata da Tvblog che ci riporta indietro nel tempo quella che arriva questa mattina e che vorrebbe il ritorno in onda di uno dei grandi classici di Canale 5, un programma che è stato amatissimo dal pubblico della rete ma che sembrava, nelle ultime edizioni, aver dato tutto. Parliamo di Io Canto, il programma condotto da Gerry Scotti per Canale 5, potrebbe tornare in onda e come ma i questa decisione? Sarebbe stato il grande successo avuto da The Voice Kids, su Rai 1 con Antonella Clerici a riaprire la strada all’idea che i bambini che cantano in tv possono tornare “di moda”. La nuova versione che anche Rai 1 ha dato a dei vecchi titoli avrebbe risvegliato la tentazione in Mediaset di fare lo stesso.

Ricordiamo che la Rai intanto, dopo il successo di The Voice Kids ha confermato che ci sarà anche una seconda edizione, sempre con Antonella Clerici. Al momento, però, si sta ancora discutendo sulla collocazione della trasmissione all’interno dei palinsesti della televisione pubblica. Invece delle due puntate, come accaduto nel 2023, si potrebbe pensare a qualcosa in più, magari 4. Ma è tutto da valutare. E visto che Rai 1 ha ridato spazio ai giovanissimi in tv, Mediaset pensa di fare lo stesso, con il ritorno in onda di Io canto.

Io canto torna su Canale 5? Cosa sappiamo

Per il momento nessuna notizia ufficiale. E’ Tvblog a parlare del ritorno in Mediaset del programma che fece la fortuna di Canale 5 per anni ma che poi, nelle ultime edizioni, portò a casa ascolti non entusiasmanti, gli stessi che oggi fa il GF VIP. Ma visto che Berlusconi vuole una linea editoriale diverse a una canale 5 attenta alle famiglie, Io canto potrebbe essere l’idea vincente. La trasmissione, che verrà condotta da Gerry Scotti, potrebbe essere messa in onda a settembre, con l’obiettivo di sfruttare al massimo il successo di The Voice Kids e di offrire al pubblico italiano una serie di spettacoli musicali di alta qualità.

L’obiettivo di Berlusconi è chiaro. Vuole trasmissioni pulite con volti amati dal pubblico. E’ successo con Piero Chiambretti, è successo con Lo show dei record. Si possono anche perdere ascolti ma non dignità, sembra essere il chiaro messaggio di Piersilvio pronto a una piccola e lenta rivoluzione alla quale forse il pubblico non si abituerà facilmente.