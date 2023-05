Paola Barale: la morte della sua migliore amica, la malattia

Paola Barale racconta della morte di Peppa, la sua migliore amica. La malattia che hanno vissuto insieme

Dall’infanzia fino a quando non è volata via Paola Barale aveva un’amica del cuore, l’amica a cui confidava tutto da sempre. Si chiamava Peppa, è morta nel 2008, Paola Barale lo racconta a Oggi è un altro giorno ma il dolore è ancora e sempre forte, non è semplice per lei ricordare quegli anni, la malattia, la sua morte. Si chiamava Giuseppina, aveva una palestra a Fossano, una delle prime palestre ma Paola non aveva soldi, sua mamma la teneva sempre un po’ a stecchetto. Peppa però la faceva andare senza pagare. “Lei era davvero la mia migliore amica. La sua morte ha cambiato il mio approccio alla malattia perché ho vissuto con lei il suo ultimo periodo e mi ha fatto prendere in considerazione alcune ipotesi, cioè abbiamo valutato insieme anche diversi tipi di cure, di robe”. Per Paola Barale la morte di Peppa è stato il primo vero lutto da affrontare.

Paola Barale, la morte della migliore amica, la malattia

“Io dopo questa esperienza pesantissima, ma sempre dal di fuori, ti dico che ho iniziato ad approcciarmi a questa situazione dolorosa in un altro modo… insomma, cioè se dovesse capitare a me, anche se poi non si può mai dire perché comunque in ogni caso ti ci deve ritrovare, ma forse io farei un percorso diverso. Poi parlando con lei ci informavamo, leggevamo cose insieme”. Paola le è stata sempre vicina, sa che è stato un privilegio perché negli ultimi mesi pensa che sia stata lei ad aiutarla. Cercavano di non parlare sempre e solo della malattia, cercavano di ridere e di scherzare. Quando Paola Barale le chiedeva dei consigli su altre cose ben più superficiali la sua amica le diceva cose così vere: “Come se lei fosse in un altro livello di coscienza, io lo percepivo e lei sapeva dove si trovava e aveva capito”.

Dopo un dolore così forte Paola Barale è andata in menopausa, aveva 42 anni, colpa dello stress fortissimo che aveva vissuto. “I forti stress possono portarti anche questo”. Pensa sempre a Peppa ma la sente sempre vicino: “Lei c’è”.