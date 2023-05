“S’è fatta tutto il parterre” Carla on fire contro Gabriella e l’offesa è servita

Carla offende in modo molto pesante Gabriella a Uomini e Donne ma nessuno sembra essersene accorto

Carla ancora protagonista di Uomini e Donne. La dama ha infiammato lo studio, tra lacrime e urla, anche nella puntata del 5 maggio 2023. Che cosa è accaduto quest’oggi nello studio di Canale 5? Avrete sicuramente visto che Carla ha avuto molto da ridire in merito all’uscita di Claudio e Gabriella e al fatto che i due si siano trovati bene e che si siano anche baciati. Un po’ contrastanti le parole di Carla che da un lato ha attaccato i due dicendo di non volere avere nulla a che fare con Claudio ma dall’altro si è detta risentita per come sono andate le cose. Poi ha pianto per via di alcune dichiarazioni fatte da Claudio ma tra una lacrima e l’altra ha anche trovato il modo di offendere, e non poco, Gabriella. La dama ha avuto la sola colpa di essersi trovata in questo triangolo e Carla le ha vomitato addosso parecchio risentimento. “S’è fatta passare tutto il parterre” ha detto Carla urlando e gesticolando e poi specificando, rendendosi conto della frase un po’ too much, che ha voluto dire che Gabriella è uscita a cena con tutti i protagonisti del trono over, non voleva insinuare altro. Eppure la frase di Carla è stata parecchio forte e anche Gabriella, ha cercato di dirle di ridimensionarsi con le parole e con le accuse, ma non c’è stato molto da fare visto che Carla ha continuato la sua filippica.

Le parole di Carla contro Gabriella: la reazione del pubblico

Diciamo che vista la pausa che Tina Cipollari si è presa, oggi ci ha pensato Carla ad animare una puntata parecchio soporifera di Uomini e Donne. Il pubblico intanto da casa non ha potuto che commentare questo momento: “Carla purtroppo ha una voce insopportabile e se evitasse di urlare certamente avrebbe dei vantaggi perché di sostanza nei “discorsi” ben poca e ‘ molto fastidiosa nei modi sia di parlare e di come si pone verso le persone“. E c’è chi fa notare l’ennesima incoerenza del programma: “Quando Paola disse a Gemma, che è affamata, è venuto giù lo studio, Carla ha fatto lo stesso nessuno ha detto nulla!! Che pena“. Piovono accuse anche contro Gianni: “Gianni,ma una volta nella vita, riuscirai ad essere coerente?????Se invece di Carla ,fosse Aurora o qualunque altra a lui non congeniale, a fare sta sceneggiata ,avrebbe fatto un quarantotto“. E un’altra spettatrice ha commentato: “Ma perché non viene allontanata dal programma? Non sa fare altro che urlare con quella voce a dir poco insopportabile , non è riuscita a portare avanti una conoscenza…e lo posso comprendere, perché credo non esista nessuno in grado di sopportarla… quindi come si giustifica la sua presenza nel programma?“.