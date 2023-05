Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati finalmente a Verissimo: lacrime e risate

Finalmente con Maria Grazia Cucinotta c'è suo marito Giulio Violati ed è un pieno di risate e di emozioni

Una coppia bellissima a Verissimo, Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, finalmente c’è anche lui nello studio di Silvia Toffanin. Lui sdrammatizza sempre, guarda il video dedica e la sua emozione è perché da giovane aveva 30 chili in meno e tutti i capelli. Maria Grazia Cucinotta ammette invece che si emoziona ogni volta che si parla di sua figlia. La Cucinotta confida che a lei suo marito non è piaciuto subito e che Giulio ha dovuto faticare prima di conquistarla; lui svela che ha faticato poco più di tre settimane, non è stata poi così lunga. Il loro rapporto è così e continuando a raccontare del loro amore, così come hanno iniziato, si scopre che Violati aveva già organizzato tutto, certo che sarebbe stato un grande amore, il loro grande amore. Anche il giorno del matrimonio è stata una vera follia perché Maria Grazia stava lavorando su un set all’estero e ha avuto giusto un giorno libero per sposarsi e la mattina successiva è volata via.

Hanno avuto anche un periodo difficile durato 10 anni quando l’attrice era negli Stati Uniti e lui non ha voluto seguirla. Era bello ogni volta rivedersi ma non avevano più la quotidianità e hanno rischiato di perdersi. “Se stiano insieme e il matrimonio dura da 30 anni è tutto merito suo perché lei ha una pazienza infinita che io non ho, lei è un dono di Dio, l’altro dono è mia figlia. Maria Grazia però è bella, buona e brava, più bella dentro che fuori. Io sono fumantino, pignolo, litigo anche da solo e all’inizio ero geloso”. Ammette tutto il marito di Maria Grazia Cucinotta, anche la sua insicurezza.

A 32 anni la Cucinotta è rimasta incinta, è nata Giulia e c’è stato il crollo delle torri e Maria Grazia ha scelto di tornare a Roma: “Perché l’Italia per un bambino credo sia il regalo più grande”. E’ stata un’altra scelta di vita, è tornata a casa anche se ha continuato a viaggiare ma è tornata da Giulio.

“Giulia mi ha reso vulnerabile, so che lei è la mia felicità, è l’unica cosa che in assoluto mi può far sorridere e piangere, è l’amore, quando è nata lei l’ho capito”.

La figlia si chiama Giulia Grazia Maria, i loro nomi uniti insieme, perché è l’unica cosa che li accomuna, è il loro amore, è il collante. Ma non è solo Giulia a far piangere Maria Grazia Cucinotta, anche la mamma dell’attrice la fa commuovere con un messaggio pieno d’amore.