Il nuovo pomeriggio di Rai 1: fuori Bortone a settembre, dentro Setta e giovani conduttrici

Come cambierà il pomeriggio di Rai 1 da settembre? Fuori Serena Bortone: ecco che cosa dovrebbe succedere

Che cosa vedremo a settembre su Rai 1? Si parla tanto, ma proprio tanto, di questa Rai che verrà anche se per il momento, tutto quello che leggete sui giornali e sul web, è frutto di indiscrezioni, rumor. Una sorta di fanta-conduttori e fantaprogrammi prima ancora che il calciomercato sia concluso. Fanta tv, verrebbe da dire, anche perchè, ogni testata, propone la sua idea, senza che ci sia nulla di ufficiale. Su una cosa tutti sembrano essere d’accordo, sul fatto che Serena Bortone sia in uscita dal pomeriggio di Rai 1. La conduttrice non dovrebbe essere il volto di Rai 1 anche per la prossima stagione televisiva. Il pomeriggio della rete, visto anche gli ascolti non troppo brillanti di Oggi è un altro giorno ( Terra Amara e Uomini e Donne fanno giornalmente il doppio degli ascolti nella stessa fascia) potrebbe quindi trovare delle grandi novità nella prossima stagione. E queste novità vedrebbero, a detta di tanti, l’arrivo di Monica Setta nel pomeriggio di Rai 1. Una voce che circola da tanto tempo ma che nessuno ha confermato. A questa voce, se ne aggiungo anche delle altre. E’ Tvblog a cercare di delineare quello che dovrebbe essere il palinsesto del pomeriggio di Rai 1 da settembre, in attesa poi della presentazione ufficiale dei palinsesti.

Il nuovo pomeriggio di Rai 1: cosa vedremo da settembre

“L’idea prevalente però delle ultime ore, sarebbe quella di dedicare la prima parte del pomeriggio di Rai1 ad una serie di factual (verrebbe da pensare ad una specie di Detto fatto, ma in questo caso sarebbe qualcosa di diverso) condotti da giovani e freschi personaggi della rete” quindi una sorta di Detto Fatto, spiega Tvblog, lo stesso programma che su Rai 2 non decollava e che è stato chiuso. E ancora: “ I nomi che circolano sono quelli di Carolina Rey, Bianca Luna Santoro, Gloria Aura Bortolini, Monica Caradonna, Roberta Morise e Greta Mauro” si legge su Tvblog. Mica possiamo dare un programma che funziona magari a una professionista come Bianca Guaccero, che ha fatto un ottimo lavoro su Rai 2…

Quindi due programmi più la soap. Un pomeriggio molto diverso. E infatti su Tvblog si legge: “Questa fascia poi farebbe da traino ad un nuovo programma condotto da Monica Setta dedicato all’universo femminile, target di pubblico prevalente davanti alla tv a quell’ora” . Per capire lo stile del nuovo programma di Monica Setta, secondo quello che si legge su Tvblog, si potrà seguire il nuovo programma estivo “Storie di donne al bivio” che andrà in onda in seconda serata su Rai2. La Setta dovrebbe poi fare qualcosa di simile su Rai 1.