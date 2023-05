Che botto Amadeus: Affari tuoi non si ferma, record stagionale

Record per Amadeus con Affari tuoi: chi non ci credeva resterà deluso, Rai 1 vola

Va detta una sacrosanta verità: quando Amadeus si apprestava a tornare in onda con la nuova versione di Affari tuoi, il programma che lasciava indietro i pacchi e che sbarcava su Rai 1 con le valigette e un look completamente rifatto, c’erano parecchie perplessità. Nessuno credeva che Affari tuoi avrebbe potuto eguagliare i numeri de I soliti ignoti, anche visto il periodo più complesso della stagione televisiva, quello primaverile che spesso coincide con un calo fisiologico degli ascolti. E invece, serata dopo serata, Amadeus ha continuato a far brillare la fascia ma non solo. Ha riscritto record per il programma e nella serata dell’8 maggio 2023, ha persino sfondato il muro dei 5 milioni di spettatori. Inutile dire tra le altre cose, che l’access prime time di Rai 1 continua a essere leader e ogni giorno la rete batte la concorrenza, con Striscia la notizia molto staccato.

Un risultato, che come detto in precedenza, pochi si aspettavano. Pochi ci credevano ma Amadeus ha dimostrato di essere certezza. Un volto amatissimo dal pubblico di Rai 1 che sta continuando a regalare, alla rete, ascolti pazzeschi.

Gli ascolti dell’access prime time: ecco i dati dell’8 maggio 2023

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.370.000, 22.28%; Affari Tuoi 5.033.000, 24.26%. Bene come sempre Bruno Vespa ma è Amadeus con il suo programma che fa volare la rete e ottiene il primo record per il programma di Rai 1 sfondando il muro dei 5 milioni di spettatori.

Striscia la notizia su Canale 5 3.923.000 telespettatori, share 18.93%. Resta indietro il TG satirico di Antonio Ricci che non può nulla contro l’access prime time di Rai 1. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.492.000 telespettatori, share 7.22%,

Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 923.000 telespettatori, share 4.41% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 899.000, 4.98% e a seguire La gioia della musica 874.000, 4.51%, Il cavallo e la torre 1.297.000, 6.52%, quindi Un posto al sole che registra 1.658.000, 7.94%.

NCIS su Italia 1 registra 1.411.000 telespettatori, share 6.90% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 748.000 telespettatori, share 3.76% e nella seconda 612.000, 2.92%.

Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 477.000 telespettatori, share 2.31% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 368.000 telespettatori, share 1.78%. In questa parte della stagione, Tv8 sembra fare meglio del Nove con il programma di Gabriele Corsi che incassa ascolti dimezzati rispetto all’inverno.