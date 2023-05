Barbara d’Urso rimette al suo posto Luigi che perde le staffe. “Non mi faccio prendere in giro da lei”

Non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa Barbara d'Urso che in diretta a Pomeriggio 5 rimette al suo posto l'ospite

Puntata parecchio movimentata quella di Pomeriggio 5 in onda il 9 maggio 2023. Questa volta Barbara d’Urso ha dovuto gestire un fiume in piena. Il signor Luigi, onnipresente in tutte le trasmissioni che parlato della Veggente di Trevignano, da ex amico di Gisella ma non ex fedele, questo lo vuole precisare. Luigi è stato uno dei fedeli a fare il maggior numeri di donazioni e a collaborare con la veggente e con l’associazione. Lo ha fatto perchè credeva alle visioni, per la sua grande fede nella Madonna, ma oggi, denuncia tutti, per truffa e lo ribadisce anche a Pomeriggio 5. Quando l’uomo ha iniziato a parlare di associazione a delinquere di stampo mafioso, la d’Urso, ha subito messo le mani avanti, spiegando che il suo ospite si sarebbe preso la responsabilità di quello che stava dicendo. E ha dichiarato: “Eh aspetta un po’. Luigi prendo le distanzissime da quello che stai dicendo. Stai parlando di associazione a delinquere di stampo mafioso e mi dissocio. Tu adesso stai dicendo una cosa grave. Questa è una tua idea e un tuo pensiero, non è certo il mio e infatti prendo le distanze“. Luigi spazientito ha anche spiegato che se la d’Urso gli fa delle domande e lui risponde, è chiaro che sia lui a parlare e quindi a essere responsabile di quello che dice. I toni e i modi, dell’ospite, sono stati sin da subito troppo provocatori e focosi, tanto che alla fine, ne è nato un siparietto che forse la d’Urso, si sarebbe volentieri evitata. “Mettiamoci d’accordo perché io non voglio discutere e vorrei un dialogo mite. Io ho il diritto e il dovere di prendere le distanze” ha detto la d’Urso rivolgendosi al suo ospite. Ma la discussione è andata avanti perchè il signor Luigi ha continuato.

Le dichiarazioni di Luigi nella puntata di Pomeriggio 5 del 9 maggio

“Io amo Gisella. Credo che le apparizioni siano vere. Gisella è una grande santa. Non sono ironico, dico la verità lei è una santa. Io sono matto e i matti si comportano così. Possibile che non litigo in nessuna trasmissione e litigo qui nella sua?! Quando vengo da lei mi devo innervosire. Gisella è una santa e punto! Quello che dice Gisella è la verità, io sono il peccatore e lei è una vera santa. Io ho abusato di Gisella e lei è rimasta incinta e di nascosto dal marito sono fuggito e sono andato all’estero in una caverna“ ha detto ironico l’uomo che a dire il vero, aveva fatto uno show molto simile anche a Porta a Porta; nulla che stupisca dunque. Ma Barbara d’Urso ha reagito e non si è fatta mettere i piedi in testa.

Le parole di Barbara d’Urso in risposta a Luigi

A Pomeriggio 5 si discute della veggente di Trevignano

Non poteva restare a guardare la d’Urso che a questo punto ha risposto al suo ospite con queste parole: “Se ti sto particolarmente antipatica non lo so, ma mi rivolgo a te con educazione. Se non ti piace essere qui con noi, nessuno ti costringe e non è un problema se non vieni“.

E ancora: “ Se vuole venire è ben accetto, ma senza prendere in giro nessuno e nemmeno me. Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei. Ho iniziato a fare tv a 18 anni e ne ho compiuti da poco 66. Se vuole rispondere in maniera sensata ok, altrimenti io non glielo permetto e ci salutiamo adesso“.