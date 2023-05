Per Uomini e Donne boom di ascolti ma anche di trash: la deriva dei protagonisti annebbiati dalla lucina rossa

Che cosa sta succedendo a Uomini e Donne: troppo trash e pochi sentimenti? Gli ascolti non ne risentono: si vola su Canale 5

Ci avviamo verso il gran finale di stagione. Ci avviamo verso le ultime puntate di Uomini e Donne che andranno in onda su Canale 5 questa settimana , puntate inedite che lasceranno poi spazio a “Uomini e Donne story” da lunedì prossimo. Quello che però stiamo vedendo in questi ultimi giorni, è sicuramente molto forte dal punto di vista degli ascolti, ma lascia parecchio perplessi sui contenuti. Se è vero che il pubblico che segue Uomini e Donne sa che non bisogna mai prendere sul serio molto di quello che succede nel programma di Maria de Filippi, che dovrebbe portare una ventata di leggerezza tra una pennichella e la digestione, è altrettanto vero che negli ultimi mesi, qualcosa si è perso strada facendo. Non gli ascolti, che continuano a essere altissimi, ma il senso del programma, ossia quello di vedere delle persone che si conoscono e che provano a uscire insieme per capire se fanno l’uno per l’altro. Era un programma per appuntamenti e frequentazioni, è diventato un programma di risse, di investigazioni, di liti e di parolacce. Si salvano in pochi va detto. E se Gianni Sperti e Tina Cipollari sono pagati, e anche profumatamente, per essere pungenti, a volte anche sopra le righe, e poi tornare a casa e continuare a fare la loro vita, i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, iniziano a credere che la vita vera, sia quella che fanno agli Elios. Ecco quindi che si litiga per una foto messa su whatsapp, si parla di privacy, di querele, di denunce. Quella lucina rossa sta dando alla testa a molti. Se non fosse così, del resto, non si spiegherebbe come mai, alcuni dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, sono in quello studio da oltre 10 anni. Gemma Galgani, un nome su tutti.

Uomini e Donne: cosa non funziona

Quello che il pubblico adesso non sopporta più, è l’atteggiamento che sembra predominare nello studio di Canale 5, dove prima almeno, una coppia su 10 si formava e in qualche puntata si parlava anche in modo sano di sentimenti e di conoscenze. E invece eccoci qui, a parlare di risse sfiorate, di gente che butta acqua addosso agli altri. Non un belvedere e il pubblico in questo è un po’ incoerente. Perchè se da un lato fioccano le lamentele sui social ( ieri ad esempio i telespettatori e le telespettatrici sono rimasti basiti dal poco tempo dedicato alla scelta di Luca e ai minuti sprecati appresso a Elio) dall’altro però gli ascolti volano, ed è chiaro quindi che la redazione non abbia nessun interesse nel cambiare una narrazione che a quanto pare, funziona benissimo.

Quello che si nota sempre di più, è che alcuni degli storici protagonisti del programma di Maria de Filippi, di tanto in tanto, puntino un nuovo arrivato e facciano branco. Come è successo con Elio ( e prima ancora era successo con Aurora). Sia chiaro, il signor Elio, dopo esser stato chiamato pezzo di merd* da Tina Cipollari, avrebbe potuto decidere di salutare, arrivederci e grazie, e invece in modo sadico sta in quello studio, a farsi percul** perchè in fondo, anche a lui quella lucina rossa piace, eccome se gli piace. Spesso verrebbe da pensare che siano più i telespettatori a indignarsi per quello che succede nello studio di Uomini e Donne, che gli stessi protagonisti. Noi magari spendiamo fiumi di inchiostro di parole per evidenziare alcuni atteggiamenti, mentre lì finisce tutto a tarallucci e vino.

E forse anche in questo senso, visto che poi alla fine, davanti alla tv ci sono quasi 3 milioni di spettatori tutti i giorni, dovremmo indignarci di meno commentando sui social. Perchè anche noi abbiamo un potere, se lo spettacolo non ci piace, quello di cambiare canale. E invece, siamo sempre lì. Tutti i giorni.