Yari Carrisi confida una cosa di Ylenia: gli ha chiesto scusa con una canzone

Yari Carrisi è certo che pochi anni fa Ylenia gli abbia chiesto scusa inviandogli una canzone

Per la prima volta Yari parla di sua sorella, Ylenia Carrisi, lo fa a Oggi è un altro giorno, per la prima volta sereno. Non è mai riuscito per tanti anni a parlare della scomparsa di Ylenia, oggi riesce a dire tante cose, anche che lei gli ha chiesto scusa. E’ un racconto che ha tenuto dentro, è recente, risale a pochi anni fa, a quando nel 2020 per un attimo ha creduto di averla trovata, è andato a New Orleans con la speranza che un quadro esposto in un museo fosse il suo ritratto. Purtroppo, era un quadro degli anni ’60. Quando è tornato in albergo per caso sul computer su YouTube ha ascoltato un brano dei London Grammar, Strong. Non c’era un video ma una sola immagine, una mano che usciva fuori dall’acqua. Per Yari Carrisi quello è stato un segno, è certo che Ylenia gli abbia parlato attraverso quella canzone, che gli abbia chiesto scusa. Bisognerebbe ascoltare quel brano, invita Serena Bortone a farlo. Ascoltando quei versi aveva la netta sensazione che la sua amata Ylenia gli stesse chiedendo scusa.

Yari Carrisi a Oggi è un altro giorno

Da bambini hanno viaggiato tanto con Al Bano e Romina, erano sempre insieme ma resta quel viaggio di Yari e Ylenia mai fatto. “Noi c’eravamo appena riavvicinati quando poi è sparita e quindi non abbiamo mai fatto veramente quel viaggio che volevamo fare però eravamo insieme in Inghilterra l’ultima volta e mi ricordo bene il mio compleanno e lei era andata a cercare la torta di compleanno e quando è arrivata io ho tirato fuori la chitarra e lei iniziato a cantare e da qualche parte ce l’ho ancora quella registrazione”.

Non immagina dove possa essere oggi, Yari sa che non c’è più. Pensa a una foto, pensa a ciò che ha perso: “Ho perso la figura femminile della mia età con la quale confrontarmi e quindi è come aver perso nello stesso momento la bussola, il faro, la strada di casa”.

“Personalmente per anni io non ho mai parlato di Ylenia e solo adesso ne sto parlando da quando vengo a trovarti”.