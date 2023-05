Vola la finale dell’Eurovision 2023 su Rai 1: boom di ascolti per Mengoni

Boom di ascolti per l'Eurovision su Rai 1: ecco tutti i numeri del 13 maggio 2023

Ci hanno creduto gli italiani davanti alla tv anche se era abbastanza chiaro che in questa edizione dell’Eurovision per la nostra Italia sarebbe stata parecchio complicata. E infatti Marco Mengoni ha ribaltato ogni pronostico, riuscendo a piazzarsi tra i primi 5. Un risultato che ieri è stato visto in tv da quasi 5 milioni di spettatori: vola la finale dell’Eurovision, diventando una delle più viste di sempre nel nostro paese. Ottimi ascolti per Rai 1 il 13 maggio 2023, facile anche pensare come mai Maria de Filippi questa volta abbia deciso di spostare la finale di Amici che andrà in onda questa sera. Almeno i telespettatori avranno due proposte diverse in prime time, visto che le repliche ne fanno da padrone già da tempo…La Rai si gode i grandi numeri dell’Eurovision: ottime le due semifinali su Rai 2 con quasi 2 milioni di spettatori a puntata, e grandi numeri per la finalissima, con i suoi 5 milioni. Più discutibile invece la scelta di far commentare la serata a Mara Maionchi insieme a Gabriele Corsi. Il conduttore ha passato mezza serata a smentire quello che Mara diceva, sul regolamento e classifiche. Un peccato perchè in questo genere di show la nota comica ci sta anche bene, ma serve un commento fresco e avvincente. Questa volta, Mara Maionchi parecchio sottotono ( tra l’altro per una buona frazione di puntata il suo microfono per qualche motivo era spento e sembrava che Corsi stesse parlando da solo).

Gli ascolti del 13 maggio 2023: ecco i dati

Gran Final dell’Eurovision Song Contest vola a quasi 5 milioni di spettatori. La finale è stata vista da una media di 4.906.000, 34,1%. Su Canale 5 il film Mamma o papà? ha ottenuto un netto di 2.021.000 telespettatori, share 12,13%. Non male comunque il film di Canale 5. Su Italia 1 il film Madagascar 3 – Ricercati in Europaha raccolto un netto di 719.000 telespettatori, share 4,05%. Su Rai 3 Esterno Notte ha registrato 580.000 telespettatori, share 3,26%. Su Rai 2 Pallavolo Femminile Milano – Conegliano ha ottenuto 483.000, 2,72%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 457.000 telespettatori, share 2,87%. Su Rete 4 Sette Giorni ha registrato 391.000 telespettatori, share 2,27%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 313.000, 1,74%. Su Nove LBA – Playoff – Bologna – Brindisi ha registrato 69.000 telespettatori, share 0,367%. Malissimo lo sport in questo caso sul Nove.