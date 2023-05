Che tempo che fa: 20 anni di storiche interviste di Fabio Fazio. Ci sono tutti i più grandi

Che tempo che fa lascia Rai 3 dopo 20 anni. 20 anni di interviste storiche, 20 anni di ospiti eccezionali: ecco il grande lavoro di Fabio Fazio per la Rai

L’annuncio di Warner Bros Discovery ha inevitabilmente cambiato tutte le tempistiche, ed ecco che i ringraziamenti, per tutto il lavoro fatto da Fabio Fazio, con il suo Che tempo che fa, iniziano ad arrivare. Oggi infatti sui canali social, si ricorda tutto quello che il conduttore di Rai 3 ha fatto in 20 stagioni di programma. Tutte le sue interviste: da Maradona a Pelè. Da Obama a Lady Gaga. Fabio Fazio è stato uno dei pochi a intervistare Papa Francesco, con una intervista vista quest’anno, da oltre 7 milioni di spettatori, uno dei più grandi successi di Che tempo che fa.

20 anni di Che tempo che fa, 20 anni di interviste che passeranno alla storia della televisione, quelle che restano nelle teche per sempre.

Che tempo che fa: il grazie a Fabio Fazio

E così a due settimane dall’addio definitivo di Fabio Fazio alla Rai, dai social del programma di Rai 3 iniziano ad arrivare le prime immagini di quello che è stato. Oggi si ricordando alcune interviste, tra le più importanti che il conduttore di Che tempo che fa ha realizzato. Ci sono Maradona e Pelè, interviste storiche entrambe, i due più forti calciatori al mondo, nello studio di Rai 3.

“Con Maradona scherzavamo sempre su chi fosse il migliore, ma per Dio siamo tutti uguali.” Queste erano state alcune delle parole di Pelè nella storica intervista fatta da Fazio per Che tempo che fa.

Fabio Fazio intervista Pelè

E poi le grandi interviste con gli attori, magari anche dopo una vittoria dell’Oscar, come nel caso di Lady Gaga, o anche Tom Hanks e Meryl Streep, arrivati nello studio di Rai 3 davanti all’ormai noto acquario di Fabio Fazio.

“Grazie Fabio, è un video davvero bellissimo. L’unico problema quando guardo questo videoclip è che ora ho i capelli molto grigi” aveva detto Barack Obama nella sua intervista a Che tempo che fa vedendo un video omaggio confezionato dalla squadra di autori di Rai 3. Da Obama al Papa: record di ascolti per l’intervista a Papa Francesco che in collegamento con lo studio di Che tempo che fa aveva dichiarato: “Ho degli amici che mi aiutano, conoscono la mia vita come un uomo normale. Ho bisogno degli amici, sono pochi eh, sono pochi ma veri”. Dal Papa a Madonna, la pop star mondiale. Nello studio di Che tempo che fa Madonna aveva detto: “La libertà, quanto meno per me, è l’unico modo in cui l’artista può esprimersi”. Sono decine le interviste che Fabio Fazio ha realizzato a Che tempo che fa e che resteranno per sempre nella storia della televisione e del giornalismo.

Il 13 settembre del 2003 andava in onda la prima puntata di Che tempo che fa. A venti anni di distanza da quel giorno, Fabio Fazio, tra due settimane, dirà addio al suo programma ma soprattutto alla Rai.