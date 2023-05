Cattelan al posto di Fazio su Rai 3? La risposta da Viva Rai 2 con citazione religiosa

Da Viva Rai 2 Alessandro Cattelan rivela se prenderà il posto di Fabio Fazio o meno

Alessandro Cattelan potrebbe essere il nome scelto dalla nuova Rai per la domenica sera di Rai 3? Nelle ultime ore sono circolate parecchie voci in merito a questa eventualità. Serve con urgenza un degno sostituto per Fabio Fazio, serve un programma che possa funzionare alla domenica sera e servono anche idee. Quelle che di certo non mancano ai giornalisti che si occupano di tv che in queste ore, davvero, stanno lanciando ogni genere di ipotesi.

Bisognerà capire quanto tutto quello che viene scritto ora, si concretizzerà e quanto invece, resterà stampato solo sulla carta dei giornali…In ogni caso, oggi Alessandro Cattelan, ha dato la sua singolare risposta dallo studio di Viva Rai 2. Lo ha fatto perchè Fiorello, il miglior “giornalista” su piazza, ha avuto modo di chiedere direttamente a lui di queste voci. E’ chiaro che se ci fosse una trattativa, Cattelan non lo rivelerebbe di certo in tv, ma la sua risposta, è parecchio significativa.

Alessandro Cattelan su Rai 3 alla domenica sera?

E così nella puntata di oggi di Viva Rai 2, Alessandro Cattelan ha dato la sua ironica risposta. Ha ovviamente smentito di essere a conoscenza di una possibile proposta fatta dalla Rai. Ha smentito ogni possibile contatto e ogni possibile trattativa. E poi ironicamente ha anche aggiunto che la domenica, per lui, è il giorno che il Signore ha fatto per il riposo e per seguire le partite di calcio…

Solo ironia oppure si è trincerato dietro all’ironia per non dare una risposta che conta? E’ chiaro che se anche questa trattativa ci fosse, questo non sarebbe il momento giusto per rivelarlo…

Chi prenderà il posto di Fabio Fazio?

Nel frattempo smentisce un possibile ritorno nella Rai 3 che verrà, anche Nicola Porro che a quanto pare, per sua stessa ammissione, non sarebbe interessato a un programma alla domenica sera. Si dovrà lavorare ancora molto per coprire quella giornata nel palinsesto della rete? Ricordiamo che tra gli altri nomi era trapelato anche quello di Paolo Bonolis. Ma se il problema della dirigenza Rai sono i costi, difficile pensare che un professionista di spicco come Paolo Bonolis, possa guadagnare di meno di Fabio Fazio…