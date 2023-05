Terremoto Rai 2: Caterina Balivo sta per tornare su Rai 2? Ipotesi stuzzicante

Caterina Balivo sta per tornare in onda su Rai 2 con un nuovo programma? Ecco cosa sta accadendo in Rai

Caterina Balivo torna su Rai 2 con un programma giornaliero? Una ipotesi che viene messa sul piatto da molti, nelle ultime ore, e viene rilanciata anche da Tvblog. Come mai ci sarebbe posto per la conduttrice nel pomeriggio di Rai 2? E’ tutto in divenire ma se Milo Infante dovesse sbarcare su Rai 1 con una nuova versione di Ore 14 e quello slot restasse libero nel pomeriggio della rete, allora bisognerebbe trovare qualcosa di diverso da proporre al pubblico. E Caterina Balivo, sarebbe, a quanto pare, il volto giusto.

Un discorso un po’ contraddittorio, va detto, visto che Rai 2 ha voluto sbarazzarsi di Detto Fatto per provare a dare al pubblico altre proposte. E per questo motivo erano arrivati BellaMa’ e Nei tuoi panni. Far tornare Caterina Balivo su Rai 2 con un programma simile a Detto Fatto, che però non è Detto Fatto, sarebbe parecchio bizzarro. Tra l’altro la conduttrice, non troppo tempo fa, aveva anche spiegato di non essere interessata a un programma in onda tutti i giorni in diretta, per avere tempo e modo di dedicarsi ad altro.

Proprio per questo motivo la Balivo, aveva accettato altre proposte, come la conduzione di Lingo su La7, il primo quiz con un volto femminile al timone. La Balivo, ha detto più volte di voler stare con i suoi figli, di volersi godere la vita in modo diverso, tutte cose che aveva capito durante i due anni di pandemia. Potrebbe quindi davvero tornare sui suoi passi? Si potrebbe pensare a un programma registrato, del resto se si parla di tutorial, è possibile. Non dimentichiamo che Detto Fatto, per anni è andato in onda in formato registrato e che solo alcune puntate erano in diretta. Per cui questo potrebbe aiutare la conduttrice ad accettare, sempre che ci sia realmente una qualche proposta da accettare.

Caterina Balivo torna su Rai 2?

I risultati dei programmi che la Balivo ha condotto in questa stagione televisiva non sono stati eccezionali, anche Lingo è stato più volte vicino alla chiusura piuttosto che alla riconferma. E forse anche da questo potrebbe dipendere una decisione della conduttrice. Se Cairo decidesse di chiudere Lingo, la Balivo potrebbe forse lasciarsi stuzzicare dall’idea di tornare in onda di nuovo tutti i giorni…

Per il momento, come detto in altri articoli dedicati ai palinsesti della prossima stagione televisiva, tutto quello che vi stiamo raccontando in queste ore, è fanta-conduttori, fanta tv. Non ci sono certezze, non ci sono contratti. Ci sono proposte, ci sono trattative. Bisognerà poi vedere quali si concretizzeranno e quali no.