Della veggente di Trevignano si parlerà anche a Domenica In: è davvero necessario?

A Domenica IN si parlerà della Madonna di Trevignano con uno degli ex fedeli dalla veggente? Decisione discutibile

Non sono le anticipazioni ufficiali, è Tvblog a dare delle indiscrezioni su quello che dovrebbe succedere nella prossima puntata di Domenica IN. Sul sito di tv si legge che Mara Venier, nel prossimo appuntamento con gli italiani, affronterà un tema caldo, parlerà per la prima volta a Domenica IN della Madonna di Trevignano o meglio della sedicente veggente di Trevignano e lo farà con uno dei protagonisti di questa storia.

Apriamo una breve parentesi prima di andare al punto: della vicenda si sono occupati tutti. Da Matano con La vita in diretta a Bruno Vespa tra i primi ad avere in diretta la sedicente veggente di Trevignano. E poi Storie Italiane, Ore 14, Mattino 5 News, Pomeriggio 5 e via dicendo. Tutti i Tg ne hanno parlato, anche Le Iene hanno confezionati delle interviste ad hoc, realizzate nel giorno della presunta apparizione della madonna. Da Quarto Grado a tutti i siti di informazione, Gisella la veggente è protagonista.

Non ci stupisce quindi che anche Mara Venier abbia deciso di trattare questo tema. Quello che però chi chiediamo: è davvero necessario? In un momento delicato come quello che questo paese sta vivendo, in un momento in cui bisognerebbe fare servizio pubblico, come ad esempio è successo mercoledì sera con Chi l’ha visto, che è stato uno dei pochi programmi vicini alle famiglie delle persone disperse in Emilia Romagna, non si poteva parlare di altro? E’ mai possibile che si debba pensare di dare spazio in televisione a un uomo che sta facendo il suo show su ogni canale e che appare parecchio affamato di visibilità?

Perchè poi, anche la modalità del racconto è importante quando si decide il tema da trattare.

A Domenica In il caso apparizioni e Madonna di Trevignano

In questa triste storia infatti, che si voglia credere o meno alla sedicente veggente, c’è gente che ha perso dei soldi ma soprattutto ha perso fede o forse speranza, dopo le ultime rivelazioni su questa storia. E poi ci sono i personaggi che trovano spalancate le porte di ogni programma televisivo. Non contenti delle vetrine social che si hanno, ecco che fanno il loro show anche in tv.

Non faremo il nome dell’ospite che Mara Venier dovrebbe avere domenica a Domenica In, se state seguendo, vostro malgrado, il caso in tv, avrete capito di chi si tratta. Anch’egli onnipresente, ancor più di Gisella: da Pomeriggio 5 a La vita in diretta passando per Porta a Porta. I suoi proclami li hanno ascoltati tutti, nell’ultima versione dei fatti, dopo aver dato migliaia di euro all’associazione di Trevignano, si è detto convinto che Gisella sia una inviata del diavolo. E ha anche detto di averlo visto il diavolo, almeno due volte.

Se decidiamo di dare spazio a queste storie in tv facciamo delle scelte precise. Noi non abbiamo dato nessuno spazio a questa narrazione, pensando che solo in questo modo, sarà possibile placare l’ondata mediatica che sta rendendo famosi alcuni soggetti. Il silenzio e l’oblio, potrebbero essere le sole strade da percorrere.