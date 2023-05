Barbara d’Urso nera difende la sua inviata da Trevignano ma finisce lo stesso sotto accusa

L'Emilia Romagna in ginocchio per il maltempo e Pomeriggio 5 parla di Trevignano: fortissime le accuse del pubblico nei confronti di Barbara d'Urso

Non ci sta Barbara d’Urso. Non accetta che qualcuno metta in discussione l’integrità dei suoi giornalisti e dei suoi inviati sul campo. E per questo nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 18 maggio 2023, ha preso le difese di Giorgia Scaccia, finita nel mirino delle polemiche dopo quello che è accaduto a Trevignano. In molti infatti, hanno accusato il programma di aver creato sensazionalismo intorno alle lacrime cadute sul volto della statuetta in casa di Gisella.

Una coincidenza, molto strana, secondo tanti, il fatto che la madonnina abbia iniziato a lacrimare proprio mentre la troupe di Pomeriggio 5 era ancora in casa di Gisella, la sedicente veggente di Trevignano. E invece è successo e Barbara d’Urso pretende che ci sia rispetto per la sua squadra, che si è solo limitata a riprendere quanto stava accadendo nell’abitazione, senza fare altro. Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri tra l’altro, tornando sul caso, Gisella ha anche dato la sua disponibilità per far analizzare a chi di dovere, il liquido comparso sul volto della statuetta della Madonna.

Nel frattempo Barbara d’Urso si è schierata a spada tratta in difesa di tutte le persone che lavorano con lei, chiedendo anche rispetto a chi ha messo in dubbio l’integrità della giornalista e degli operatori.

Pomeriggio 5 finisce lo stesso sotto accusa

Ma che cosa è accaduto ieri? E’ successo che il pubblico, oltre a far sentire la sua voce sui social, in merito a quanto sarebbe accaduto nella casa di Gisella la sedicente veggente, ha puntato il dito contro le scelte autoriali fatte in questi giorni. L’Emilia Romagna è in ginocchio per via del maltempo e un programma che dovrebbe fare informazione, dedica oltre metà del suo tempo a questa storia, di cui sembra non interessare nulla a nessuno, invece di essere utile, di dare notizie e informazioni in tempo reale?

E’ una accusa molto pesante che ieri, decine di spettatori, hanno mosso nei confronti di Mediaset, durante la messa in onda di Pomeriggio 5. Va detto in ogni caso, che nella prima parte del programma, si è parlato dell’alluvione in Emilia Romagna. A quanto pare il pubblico si aspettava che si desse più spazio al tema o che almeno, in una giornata drammatica come quella di ieri, in cui si parlava di almeno 13 persone morte, non si desse spazio in tv, al caso di Trevignano.