Don’t Forget The Lyrics sfida a 2: Mirko vs Adriano e 2 super ospiti per il prime time del Nove

Sul Nove il 21 maggio in onda una puntata da non perdere di Don't forget the Lyrics con una sfida a 2. Adriano vs Mirko, chi trionfa?

Don’t Forget The Lyrics birba chi non canta e chi non si sintonizzerà domani sera sul Nove per la sfida delle sfide. E’ arrivato infatti il momento di conoscere il campione dei campioni e succederà nella puntata speciale del programma di Gabriele Corsi che ci aspetta in prima serata il 21 maggio 2023 per una sfida assolutamente da non perdere. E se il torneo che si è concluso ieri sera con la vittoria di Mirko, il meccanico di Prato, ha entusiasmato i fan del programma, che cosa succederà con la nuova sfida a due in onda domani sera?

Qualcosa di inedito per la puntata speciale di Don’t Forget The Lyrics che vedrà i campioni dei campioni contendersi la vittoria finale. In questa puntata che chiuderà la stagione del programma del Nove, una stagione ricchissima di successi con record di ascolti e puntate anche molto vicine al milione di spettatori, ci saranno due protagoniste speciali. Vedremo infatti due ospiti, due eccellenze del mondo dello spettacolo.

Don’t Forget The Lyrics in prime time con due super ospiti

Al fianco dei campioni di Don’t Forget The Lyrics ci saranno infatti Anna Tatangelo e Sabrina Salerno. Birba chi non canta quindi, e chi non si sintonizzerà domani sera in prima serata sul Nove. Si veste a festa per l’occasione il programma di Gabriele Corsi che chiude in bellezza con una puntata in prime time, un grande riconoscimento per un ottimo programma che ha tenuto compagnia a tanti spettatori questo inverno ma anche in questa pazza primavera che sa di autunno.

Anna Tatangelo canta con Mirko Castrucci

Adriano è il primo dei protagonisti

Antonella Lo Coco e Marco Stabile accompagneranno ovviamente, anche in questa serata unica, i due super campioni che si sfideranno. Da un lato ci sarà Adriano . Ve lo ricordate? Sicuramente si.

Adriano Mariotti

Adriano Mariotti, ha 35 anni e da oltre 20 canta, tra serate di pianobar ed orchestre da ballo. Aveva dovuto lasciare la strada dello spettacolo per via della pandemia e si era dedicato al lavoro e anche alle sue amate figlie. Ma poi, grazie alle vittorie e anche alla popolarità arrivata con il programma del Nove, per Adriano si sono aperte altre porte e domani sera, lo vedremo di nuovo contendersi il microfono del super campione.

Mirko Castrucci il secondo protagonista

A sfidare Adriano ci sarà Mirko Castrucci, un altro super campione di Don’t forget the lyrics. A lui poche ore fa dopo la vittoria nel torneo, Gabriele Corsi aveva dedicato questo tweet:

Insomma una puntata da non perdere quella di domani sera di Don’t forget the lyrics con Mirko da un lato, che canterà insieme ad Anna Tatangelo e poi dall’altro Adriano, che avrà invece al suo fianco Sabrina Salerno.

Se avete preso impegni per il 21 maggio cancellateli: gli amanti della musica non potranno perdersi per nessuna ragione questa sfida. Per l’occasione ovviamente ci saranno delle piccole modifiche ai meccanismi di gara e di gioco ma poi, a trionfare, sarà solo uno dei super campioni. In bocca al lupo da parte nostra sia a Mirko che ad Adriano che in tre edizioni del programma, ne hanno decisamente scritto la storia.