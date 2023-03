Mirko Castrucci lascia Don’t Forget the Lyrics: arriva la sconfitta ma ha scritto la storia del programma

E' il più forte campione di Don't forget The Lyrics ma anche per lui è arrivata la sconfitta: Mirko Castrucci saluta il programma del Nove

E alla fine è accaduto, perchè si sa, anche i più forti perdono. Mirko Castrucci, super campione di Don’t Forget The Lyrics ha perso! La sconfitta è arrivata bella puntata in onda il 28 marzo 2023 per cui da questa sera, non lo vedrete più in protagonista del programma in onda in access prime time sul Nove! Mirko ha scritto la storia del programma di Gabriele Corsi: è il campione che ha incassato il maggior numero di presenze, che ha cantato più volte le 100 parole nelle sfide, che ha vinto più soldi, quasi 40 mila euro. Un campione che ha contribuito anche al successo del programma, che nelle ultime puntate ha nuovamente toccato il picco di 800 mila spettatori. Lo abbiamo iniziato a conoscere i primi di marzo, lo lasciamo un mese dopo. Mirko e il suo accento toscano e quegli occhi lucidi ogni volta in cui si cantava una canzone che gli faceva pensare che presto sarebbe diventato padre! E oggi è padre del piccolo Santiago, un’altra vittoria incredibile. Le puntate di Don’t Forget The Lyrics infatti sono state registrate diversi mesi fa e di cose, ne sono accadute! Mirko ormai è amatissimo e non poteva non salutare, dai social, tutte le persone che hanno fatto il tifo per lui per quasi un mese. Il suo chiaramente non è un addio ma un arrivederci, tornerà per il torneo dei super campioni.

Il saluto di Gabriele Corsi a Mirko

Dopo le lacrime e gli abbracci nello studio del programma, sono arrivate anche le bellissime parole di Gabriele Corsi sui social per il super campione.

La dedica sui social di Gabriele Corsi: “Un grande campione.

Un grande uomo. Un amico. Grazie per quello che hai dato a #DontForgetTheLyrics #staisulpezzo.

E grazie anche a super Beppe. Ci vediamo al torneo dei campioni! Birba chi non si è commosso…“.

L’arrivederci di Mirko Castrucci a Don’t Forget The Lyrics

Il super campione del programma in onda sul Nove ha scritto: “Ed eccoci qua, è arrivato l’inciampo decisivo, prima o poi doveva accadere. È cominciato tutto con: “Socio gnamo si va a Roma a fare una figura di m… in TV” poi giorno dopo giorno sono riuscito a racimolare un gruzzoletto che un operaio come me impiegherebbe anni a mettere da parte, il premio però è stato doppio, oltre al denaro, ho vinto voi, la gente, mi avete dimostrato un affetto genuino, ci siamo divertiti “un monte” in questo mese insieme, dai messaggi che ho ricevuto, è come se avessi cenato con voi, vi ho aiutato a lavare i piatti, ho fatto divertire i vostri bambini e intrattenuto cani e gatti, talvolta strappando un sorriso anche a chi non ha molte buone ragioni per sorridere. Per questo e per altri mille motivi vi dico GRAZIE!“.

E poi: “Ora spazio a nuovi concorrenti e campioni con i quali ci sfideremo nel torneo finale, non vedo l’ora…Grazie a @gabrielecorsi conduttore? Ma che dico conduttore, una persona con la quale sono entrato subito in empatia e un grande uomo, che ha viaggiato tanto e ha tanto da insegnare, grazie @antonellalococo e @marcostabile che mi hanno rassicurato con i miei difetti canori, grazie alla #staisulpezzoband , non ho mai cantato con una band e la loro musica ha sempre battuto forte nel mio petto, grazie a tutto lo staff che lavora per questo meraviglioso programma, in questo lungo ma troppo breve tempo insieme siamo diventati una famiglia. Grazie a mia moglie Katia che come ad un ragazzo fortunato mi ha regalato un sogno. Insomma grazie a tutti. STATE SUL PEZZO!! SEMPRE“.

L’appuntamento quindi è per le nuove puntate di Don’t Forget the Lyrics a caccia di un nuovo campione o di una nuova campionessa che le sappia tutte e sappia stare sul pezzo!