Mattia Zenzola a Verissimo: “Ho provato che significa perdere un padre”

Tutta la sensibilità di Mattia di Amici a Verissimo nel ricordare il periodo più buio della sua vita

Mattia Zenzola, il vincitore di Amici 2023, chiude la puntata di Verissimo del 20 maggio dedicata al talent. Mattia mostra tutta la sua sensibilità, l’amore per la famiglia, le preoccupazioni per il padre e parla di quelle tapparelle abbassate di giorno. “Adesso papà sta bene, ha avuto un po’ di di problemi di salute e io gli sono stato sempre vicino”. Il papà di Mattia è stato male durante il covid, ha rischiato la vita più di una volta e ogni volta il ballerino di Amici ha reagito prendendo in mano la situazione, vedendo che sua madre era fragile. “E’ stato pesante perché tutte le ambulanze erano impegnate e io che impazzivo, poi in casa siamo pochi e c’è mia mamma che comunque in determinati casi perde un attimo la concentrazione, piangeva”. Oggi Mattia è fiero di come ha reagito, ha tenuto la calma e ha saputo aiutare suo padre, proteggere anche il fratello che era spaventato e piangeva.

Mattia Zenzola da Amici a Verissimo

“Diciamo che ho provato per alcuni minuti e più volte che significa perdere un papà. Da quello ho anche capito un sacco di cose, ho capito ancora di più quanto gli voglio bene, ho capito ancora di più cosa è per me papà e quanto è importante mio padre. Sono momenti della vita che ti rinforzano, ti fanno capire tante cose”.

Alla sua mamma dice grazie perché gli ha insegnato a vedere sempre il lato positivo nelle cose. Ed è lei che gli ha passato la passione per la danza.

Anche per Mattia c’è più di una sorpresa, a Verissimo c’è la sua mamma. Non se l’aspettava, l’abbraccio è dolcissimo e lo sono ancora di più le parole della madre per il ballerino. Mattia ricorda quelle tapparelle abbassate nella sua camera in pieno giorno; il papà che bussava alla porta e gli diceva di reagire ma non era semplice. Mattia stava al buio con la lucina sul comodino. “Infatti, anche quando papà è venuto poi a trovarmi ad Amici che mi ha fatto la sorpresa, ha ribadito ‘devi tenere quelle tapparelle aperte e far entrare la luce’ perché si era il mio piccolo rifugio”.

Ogni abbraccio di Mattia è speciale, per le mamme gli abbracci dei figli lo sono sempre ma la sensibilità del ballerino è amplificata, ogni cosa succede, ogni preoccupazione, la avverte forte, anche questo era il motivo di quelle tapparelle abbassate.