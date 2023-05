Wax a Verissimo: “Ci sono tante emozioni che sono un po’ grigie”

Wax a Verissimo: "Ho imparato ad amare... sono successe cose brutte e belle"

Puntata del 20 maggio 2023 di Verissimo e per lo speciale di Amici arriva Wax pronto a ripercorrere le tappe del talent che l’ha visto finalista, meno quelle della vita. Emozionato e più di tutto con la voglia di raccontarsi attraverso le canzoni Wax confessa che prima non si fidava di nessuno, tranne la mamma e il papà; di loro si è sempre fidato ma parla di quel colore grigio che non riesce ad esprimere nelle interviste ma solo nei suoi testi. Il suo vero nome è Matteo e con il suo vero nome ne ha fatti tanti di lavoro per essere indipendente. Non è mai stato fermo, non voleva chiedere soldi ai suoi genitori e lo racconta volendo dire tante cose ma senza andare fino in fondo. Dirà tutto con la sua musica.

Wax: “I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla”

L’amore per la sua famiglia, la gioia di vederli felici anche per merito suo, ringrazia anche per questo Amici e chi ha lavorato tanto dietro le quinte.

“Io ho tante personalità” sottolinea il cantante di Amici: “mi sento un sacco di cose dentro, un teatro. La prima metà della mia vita, un’infanzia, stramba, molto strana, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla”. Silvia Toffanin gli chiede se nel suo passato sono accadute delle cose brutte, Wax ha parlato di emozioni grigie. “Ci sono state emozioni che sono un po’ grigie, di certi ricordi non sono in grado di parlarne e ho bisogno di cantarle nelle mie canzoni… Io e mio fratello non ci siamo mai fermati, nonostante tantissime cose, siamo andati avanti, cose brutte, cose belle, cose intermedie, le dico attraverso la musica”.

E’ sereno, non pensava che terminando Amici si sarebbe sentito bene, invece sta benissimo con tutte le sue emozioni e la voglia di dire in musica. Per Wax la cosa più importante è avere imparato ad amare gli altri. “Ho sempre avuto amor proprio, non puoi avere amore di te stesso, se non ami gli altri, neanche tanto la musica, ma proprio l’amore ti salva”.