Solo amicizia tra Wax e Angelina? La domanda di Silvia Toffanin genera imbarazzo e si vede

Ad Amici 22 è nata solo una bella amicizia tar Wax e Angelina? La domanda di Silvia Toffanin mette tutti in difficoltà

Noi non vogliamo insinuare nulla. Maria de Filippi ha più volte ribadito che tra Wax e Angelina c’è solo una bella amicizia nata e cresciuta nella scuola di Amici 22. Ma di certo il pubblico che ha seguito la puntata di Verissimo in onda oggi, 14 maggio 2023, su Canale 5, non ha potuto fare a meno di notare che, quando Silvia Toffanin ha chiesto ad Angelina di parlare del suo rapporto con il cantante dai capelli rossi, in studio è calato il gelo. La Toffanin ha fatto una innocente domanda, con il sorriso e Angelina ha subito cercato di rispondere, trovando le parole giuste ma la faccia di Wax, la diceva lunga su quello che stava provando nel momento in cui la conduttrice di Verissimo ha pronunciato quelle parole. Il suo volto era parecchio teso, o forse questa è stata solo una nostra impressione?

Il commento di Maria de Filippi alla questione

Angelina e Wax: l’amicizia ad Amici 22

I due lo hanno ribadito, sono solo amici. Ed è stata Angelina a spiegare che genere di rapporto c’è tra loro. “C’è un legame fatto di fiducia, almeno da parte mia” ha detto Angelina continuando a guardarsi intorno mentre Wax sembrava essere parecchio imbarazzato. “Si si è così confermo” diceva Wax mentre Angelina aggiunga anche che tra di loro c’è grande rispetto e stima. Alzando le mani e sorridendo, Wax ha poi confermato le parole della sua amica e compagna di viaggio e di casetta ad Amici 22. “E poi c’è molto sostegno” ha aggiunto Angelina, dicendo di poter contare su Wax quando ne ha bisogno. “Io so che su di lui posso contare sempre, sempre e questo lo so da un po’ di tempo, questa cosa mi ha aiutato tantissimo” ha detto la cantante che potrebbe alzare oggi la coppa al cielo come vincitrice di Amici 22. Wax invece non ha aggiunto altro, come detto in precedenza, è invece apparso parecchio in imbarazzo.