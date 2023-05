Gelosie e invidie: imbarazzo tra Marcella Bella e Mara Venier a Domenica In

Marcella Bella e Mara Venier a Domenica IN raccontando degli aneddoti sul rapporto della cantante con suo marito...Quella volta che...

Nella puntata di Domenica IN del 21 maggio 2023, c’è stato un simpatico scambio di battute tra Mara Venier e Marcella Bella che di certo non è passato inosservato al pubblico. La conduttrice, ha chiesto alla cantante quale fosse il segreto di un amore così lungo, di una relazione che funziona e di una famiglia così unita e tra una chiacchiera e l’altra, le due amiche, si sono fatte anche delle confidenze un po’ più private. Confidenze che hanno messo in evidenza la grande gelosia di Marcella Bella…

Parlando quindi di Mario Merello, Marcella ha spiegato che suo marito, ha molta stima nei confronti di Mara Venier anche perchè si è sempre comportata nel modo corretto. La conduttrice ha subito spiegato: “Certo tuo marito è un bell’uomo ma io non ci ho mai provato con gli uomini sposati” per evitare fraintendimenti. Tra l’altro Mara ha anche sottolineato, raccontando al pubblico un aspetto inedito della Bella, che Marcella, è decisamente molto gelosa.

Chi era la donna famosa che ci ha provato con il marito di Marcella Bella?

Le due amiche quindi, in vena di confidenza, hanno ricordato di un episodio molto particolare accaduto diversi anni fa. Mara Venier infatti ha spiegato al pubblico di Marcella Bella che la cantante è decisamente molto gelosa e lei ne ha avuto le prove, quando si è trovata ad assistere a un episodio: “Una volta in barca tu eri gelosissima di una che ci provava”, ha ricordato Mara nella diretta di Domenica IN del 21 maggio 2023. “Non diciamo il nome adesso, ma l’hai buttata fuori da casa e avevi ragione, l’avevi vista lunga” con sguardo furbo ha detto Mara lasciando comprendere a tutti che Marcella aveva ben ragione di sospettare di quella persona.

La Bella ha confermato che ha cacciato via questa persona che a quanto si è capito dal racconto delle due donne, ha iniziato a provarci davanti a tutti con Mario. Non è del resto la prima volta che Marcella Bella ha raccontato in tv di questa sua gelosia nei confronti di suo marito. Anche a Verissimo da Silvia Toffanin aveva rivelato di una scenata di gelosia fatta nei confronto di Mario Merello, che aveva coinvolto Lory del Santo. Che però a quanto pare, non è la donna di cui parlavano Mara Venier e la Bella nella puntata di oggi di Domenica IN.

Marcella Bella a Domenica IN-Ultime Notizie Flash

Marcella Bella a Domenica IN

Durante la puntata poi Marcella Bella, oltre a parlare della sua vita da nonna e da mamma, si è anche esibita con un medley di alcune delle sue canzoni più famose. Tra le altre anche “Uomo Bastardo“. Parlando di questo brano la cantante ha detto che quel “bastardo” usato nella canzone aveva una connotazione positiva. “Alle donne piacciono gli uomini che le fanno leggermente soffrire, un po’ str*****ti” parole che hanno subito messo in allarme Mara Venier che sa bene, che bisogna stare il più alla larga possibile dalle polemiche.

E infatti la conduttrice ha subito portato il discorso da un’altra parte, perchè si sa, prevenire, è decisamente meglio che curare…“Manco per niente, se è così li dobbiamo mollare subito, perché ti rovinano la vita”, ha puntualizzato la conduttrice . “L’amore ti deve far star bene, non ti deve far soffrire, te lo dice una che ha sofferto“ per poi parlare di altro, temendo forse, l’ennesima polemica social.