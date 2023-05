Cecchi Paone torna a Pomeriggio 5 e smaschera gli altarini della veggente: lacrimazioni con trucco

Alessandro Cecchi Paone spiega in diretta a Pomeriggio 5 perchè le statuette lacrimano e smonta ogni altarino

Alessandro Cecchi Paone è tornato a Pomeriggio 5, dopo l’assenza per via del suo viaggio in Honduras! Reduce dall’Isola dei famosi 2023, il giornalista oggi è stato di nuovo in diretta da Barbara d’Urso per parlare di quello che sta succedendo a Trevignano. Come saprete infatti, mentre l’inviata di Pomeriggio 5 Giorgia Scaccia, si trovava in casa della veggente, una statuetta della Madonna ha iniziato a lacrimare ( il tutto a portata di telecamere e telefonini) mentre un’altra statuetta, ha iniziato a trasudare.

Vi abbiamo spiegato, come gli scienziati, già da anni, abbiano dato una spiegazione a questi fenomeni. Fenomeni che si possono assolutamente spiegare dal punto di vista scientifico. E infatti Alessandro Cecchi Paone nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 23 maggio 2023 su Canale 5, lo ha fatto.

Cecchi Paone smonta gli altarini: ecco i trucchi per far lacrimare le statue

Siamo di fronte a dei truffatori e prestigiatori e ci fosse stata una commissione di fisici o di chimici avrebbe mostrato che si tratta di un trucco

queste le parole di Cecchi Paone che ha poi spiegato che esistono delle sostanze in grado di liberare del liquido dando quindi l’impressione di una lacrimazione, una volta applicate su di una statuina come quella presente a casa di Gisella Cardia. Mentre Barbara d’Urso ascoltava insieme ai suoi ospiti, Cecchi Paone ha continuato la sua spiegazione, cercando di rendere comprensibile anche al pubblico, il fenomeno in questione. Il giornalista ha quindi detto:

Per esempio ci sono delle vescicole minuscole, si chiamano nanovescicole, che possono essere programmate chimicamente anche senza radio, fili o antenne di sorta. Queste sono in grado di liberare questi liquidi profumati nel momento previsto.

La spiegazione di Cecchi Paone a Pomeriggio 5: ecco il video

La Madonnina lacrima davanti alle telecamere di #Pomeriggio5: miracolo o bluff? Alessandro Cecchi Paone: "Si tratta di un trucco" pic.twitter.com/qub0g1oZqj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 23, 2023

Cecchi Paone ha poi spiegato che non sta rivelando nulla di nuovo, che queste cose si conoscono da decenni.

Sono meccanismi noti a tutti, la nanovescicola potrebbe essere applicata dove si vuole un’ora, una settimana o addirittura un mese prima dell’evento. La nanometria indica delle dimensioni che sono incommensorabili per l’occhio umano e quindi non possono essere viste, ma anche un semplice prestigiatore potrebbe svelare questi trucchi.

A tutto quindi, c’è una spiegazione e con le sue parole Alessandro Cecchi Paone oggi lo ha dimostrato. Nonostante ciò però in tv si continua a dare spazio a questo fenomeno, a questo argomento, mentre il pubblico gradirebbe che si voltasse pagina e si parlasse di altro.