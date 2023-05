Fuori la Bortone dentro due nuove conduttrici per il pomeriggio di Rai 1: chi sono

Nel pomeriggio di Rai 1 arrivano due nuove conduttrici al posto di Serena Bortone: ecco chi sono

E’ Tvblog a lanciare una nuova indiscrezione relativa al pomeriggio di Rai 1. Le voci sono tante, le certezze sono poche e al momento, la sola cosa certa, sembra l’addio di Serena Bortone. Non ci sarebbe infatti spazio per Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai 1 da settembre. Vuoi per gli ascolti non troppo brillanti del programma, vuoi perchè la nuova dirigenza ha intenzione di rivoluzionare tutto, vuoi perchè forse la Bortone non rispecchia in tutto e per tutti i “canoni” della conduttrice che la Rai 1 che verrà vuole…

Le voci sono tante, le certezze poche. Ma pare che da settembre, dopo il no di Milo Infante, che avrebbe deciso di restare su Rai 2 con il suo Ore 14, alla fine su Rai 1 arriverebbero due conduttrici. Due donne. Non si vedeva da tempo, nella fascia pomeridiana poi. Ma se un nome, quello di Roberta Capua, era già trapelato qualche giorno fa, e non stupisce, visto che la conduttrice ha lavorato per due stagioni consecutive a Estate in diretta su Rai 1 ed è molto amata dal pubblico, il secondo nome, quello fatto da Tvblog in queste ore, sorprende. Un nome tutto nuovo, rispetto a quello che si è detto e scritto in queste settimane.

Di chi stiamo parlando?

Rossella Brescia nel pomeriggio di Rai 1 insieme a Roberta Capua?

Sembrerebbe che il nome scelto, sia quello di Rossella Brescia che, ha lavorato in tv in altri programmi in casa Mediaset ma non ha mai avuto la conduzione di un programma in Rai. Un volto fresco, anche se, non proprio una conduttrice giovanissima. In ogni caso, una proposta diversa dai classici nomi che stavano circolando in queste ore. In questa stagione televisiva Rossella Brescia è stata spesso protagonista di Amici, nel ruolo di giudice, a Maria de Filippi la lega infatti una profonda amicizia. Da settembre chissà, magari potrebbe raccontare qualcosa sul mondo della danza anche su rai 1.

Che genere di programma vedremo su Rai 1?

Si starebbe lavorando quindi a un programma che parli di donne, con le donne e per le donne. Un programma che andrebbe in onda nella fascia di Oggi è un altro giorno, dalle 14 alle 16 circa. Sarebbe quindi stata anche esclusa la possibilità di mandare in onda due programmi diversi. Ma per il momento, nulla trapela.

Rossella Brescia e Roberta Capua quindi sarebbero le due conduttrici scelte per il nuovo pomeriggio di Rai 1 che pian piano starebbe prendendo forma. Un programma nuovo, poi Il Paradiso delle signore e a seguire la confermatissima conduzione di Alberto Matano con il suo La vita in diretta, tra i programmi più visti nel day time della stagione 2022-2023 e leader di ascolti.