Nessuna “promozione” per Milo Infante: il futuro di Ore 14 è deciso

Milo Infante resta su Rai 2 con Ore 14 oppure no? Qual è il futuro del conduttore? Le ultime notizie

Milo Infante sta per tornare in onda in diretta per circa un mese. Torna su Rai 2 che è la sua casa. Lo è stata in questa stagione televisiva e a quanto pare lo sarà anche per la prossima. Del giornalista, si è molto parlato in questi giorni, e si è molto parlato anche della possibilità che Ore 14 trovasse una collocazione diversa, magari nel palinsesto di Rai 1. Tante voci che però non sarebbero confermate. Oggi altri dettagli sul “fantacondutori” in vista della prossima stagione televisiva, arrivano da Tvblog.

Secondo il sito che accende ogni giorno i riflettori sul mondo della tv, Milo Infante, dopo le dovute valutazioni del caso, avrebbe deciso di non spostarsi da Rai 2 a Rai 1. Resta quindi alla base, anche perchè, visti i grandi ascolti che Ore 14 ha fatto nel pomeriggio di questi mesi, potrebbe solo confermarsi il prossimo anno. Tra l’altro, Milo Infante, da buona volpe qual è, avrà anche ipotizzato che, con un pomeriggio di Rai 1 forse indebolito dall’addio di Serena Bortone, qualche spettatore potrebbe spostarsi su Rai 2. Perchè fare un altro programma su Rai 1, quando Ore 14 potrebbe dare del filo da torcere alla rete ammiraglia?

Il pubblico di Rai 2 fedelissimo a Milo Infante, ha dimostrato di essere molto affezionato al conduttore che a questo punto, tornerà a settembre con la nuova edizione di Ore 14 sempre allo stesso posto.

Ore 14 quando torna in onda a maggio?

Vi ricordiamo in ogni caso, che Ore 14, tornerà in onda a fine maggio. Questo fine settimana si chiude all’ventura del Giro di Italia su Rai 2 per cui sarà possibile poi tornare a seguire in diretta Ore 14 dal 29 maggio.

Milo Infante Rai 2-Ore 14

Per Milo Infante niente prima serata?

Il fatto che Milo Infante abbia detto no al trasloco su Rai 1 non significa però che il conduttore non possa essere interessato alla possibilità di avere un programma tutto suo in prime time. Si era detto che la nuova dirigenza vorrebbe un programma in stile Quarto Grado, che non sia Chi l’ha visto insomma, anche per Rai 1 e chissà magari, Milo Infante potrebbe dire si a questa proposta, sempre che queste voci siano reali.

Abbiamo davanti a noi poche altre settimane di trattative e di voci, perchè a fine giugno, quando i nuovi palinsesti Rai, saranno pronti per essere presentati, non ci sarà più tempo per fare ipotesi ma ci saranno solo certezze e informazioni definitive. Quel momento però, non è ancora giunto.