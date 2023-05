Milo Infante piglia tutto: la Rai vuole il suo “Quarto Grado” e il giornalista è in pole

Milo Infante promosso anche in prima serata con un programma in stile Quarto Grado in Rai? Ecco quello che sappiamo

Milo Infante potrebbe avere un posto di primo piano nella nuova Rai, nel nuovo palinsesto che pian piano si sta delineando in questi giorni, in vista della prossima stagione televisiva. Vi abbiamo già detto che si sta pensando di spostare Ore 14 su Rai 1, una scelta parecchio forte che lascerebbe anche spazio sulla seconda rete. Una scelta rischiosa, visto che Ore 14 aveva trovato su Rai 2 il suo pubblico, passando da una media di 400mila spettatori a una media di 800mila in pochi mesi.

Per questo le valutazioni devono essere molto attente e tutto potrebbe succedere. Se da un lato quindi, gli addetti ai lavori ipotizzano un possibile passaggio di Milo Infante nel pomeriggio di Rai 1, con possibile ritorno di Caterina Balivo nella seconda rete con un programma in stile Detto Fatto, dall’altro invece, c’è chi pensa che Infante sarà ancora una volta il volto della seconda rete ma con una grande novità.

Rai 2 cerca una nuova proposta per il prime time, dopo alcuni fallimenti ( pensiamo al programma di Ilaria d’Amico). E visto che la cronaca nera non passa mai di moda, Rai 2 potrebbe avere il suo Quarto Grado e per questo motivo, sarebbe perfetto Milo Infante.

Va detto che ci stupisce in parte questa ipotesi che è stata lanciata da diversi giornali, in quanto Rai 2 ha anche un altro volto molto importante e molto amato che potrebbe essere perfetto per il medesimo ruolo. E stiamo parlando ovviamente di Salvo Sottile, che Quarto Grado lo fondò su Rete 4, regalando a Mediaset record di ascolti incredibili.

Rai 2 cerca davvero il suo “Quarto Grado”?

Se è dunque vero che Rai 2 è alla ricerca di un programma in stile Quarto Grado, per la conduzione, non avrebbe che l’imbarazzo della scelta, visto che ha sulla stessa rete due cavalli di razza. Ore 14 e I Fatti vostri sono due dei programmi più forti del day time di Rai 2. Entrambi da ascolti d’oro. Ed entrambi condotti da due grandissimi professionisti che certamente sono pronti per la prima serata.

Ci stupisce però il fatto che nessuno abbia menzionato Salvo Sottile. Forse un po’ lontano dalle idee di questa nuova Rai che propone la sua rivoluzione per la prossima stagione televisiva? Vedremo. Anche perchè, come detto in diverse occasioni, questa al momento, è fanta televisione, di certezze, ce ne sono davvero molto poche.