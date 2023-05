Milo Infante promosso su Rai 1 al posto di Serena Bortone? Le voci dalla nuova Rai

Potrebbe essere promosso su Rai 1 Milo Infante? Che cosa ne sarebbe di Ore 14? Ecco le ultime indiscrezioni

E’ Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia a lanciare questa indiscrezione e lo fa con un tweet sui social. Si lavora al nuovo palinsesto di Rai 1 e si sta pensando a come ridare ascolti al pomeriggio della rete, nella prossima stagione televisiva. Il nome dell’ultima ora per il pomeriggio di Rai 1 è quello di Milo Infante. Dopo l’eccezionale stagione di Ore 14 ( il programma tornerà in onda a giugno su Rai 2 alla fine del giro di Italia), la nuova dirigenza Rai, avrebbe deciso di puntare su Milo Infante per il pomeriggio della prima rete, visto che il pubblico ha dimostrato particolare affetto per il giornalista. Milo Infante non sarebbe da solo: al suo fianco, arriverebbe Roberta Capua.

Il pomeriggio di Rai 1 nella fascia 14-16 non entusiasma per ascolti. E se Il Paradiso delle signore, riesce a tenere testa ad Amici di Maria de Filippi, diverso è il discorso per Oggi è un altro giorno, che quotidianamente è sotto dieci punti rispetto a Uomini e Donne, con quasi 1.5 milioni di spettatori di differenza. Numeri importanti. Serena Bortone tra l’altro, nell’ultima stagione, ha perso spettatori strada facendo. Lo share forse non ne avrà risentito, per via della nuova rivelazione, ma scendere costantemente sotto i 2 milioni di spettatori, non è un risultato che può essere in linea con le pretese di Rai 1.

Per questo si cerca il rinnovamento. E il rinnovamento passerebbe per Milo Infante. Ora però ci chiediamo: che genere di programma andrebbe in onda su Rai 1, uno in stile Ore 14? E che ne sarebbe di Ore 14, che sta incassando ascolti molto alti su Rai 2?

Rai 2 è disposta a perdere Ore 14?

Difficile capire che cosa potrebbe succedere, con lo sguardo a settembre. Milo Infante è da sempre volto di Rai 2, e ha sempre fatto benissimo nel pomeriggio della rete. Con Ore 14, sta per realizzare una edizione eccellente. Partito da una media di 400mila spettatori, il programma è cresciuto sino ad arrivare ai picchi di 900mila spettatori toccati nel mese di aprile. Potrebbe andare in onda lo stesso, con un altro conduttore o una nuova conduttrice, ma avrebbe senso?

Questo dipenderà dal genere di programma che si vorrà fare su Rai 1. Perchè se si deciderà di fare qualcosa di diverso da Ore 14, puntando solo su attualità e costume, lasciando da parte la cronaca ( sarebbe forse troppo considerando che dopo dovrebbe andare in onda Matano con La vita in diretta e si potrebbero bruciare degli argomenti) allora Milo Infante potrebbe essere il timoniere perfetto. Pensare di avere invece un clone di Ore 14, Ore 14 e poi anche La vita in diretta, forse, sarebbe complicato.

Valutazioni che qualcuno sta facendo in queste ore, ore calde durante le quali, si scrive il futuro del nuovo palinsesto Rai e della Rai che verrà.