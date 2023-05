La Rai per l’Emilia Romagna, ci pensa Amadeus: puntata speciale di Affari tuoi

Su Rai 1 una puntata speciale di Affari tuo speciale con Amadeus per aiutare gli abitanti dell'Emilia Romagna

La Rai fa la sua mossa per aiutare tutte le famiglie e le persone che vivono in Emilia Romagna, dopo l’alluvione che ha devastato intere cittadine, lasciando migliaia di persone senza casa, senza attività, senza più nulla. La Rai cerca di aiutare come può e lo fa con una puntata speciale di Affari tuoi. Si affida ad Amadeus, uno dei volti più amati della Rete. Il conduttore, legato all’Emilia Romagna per motivi familiari, sarà quindi in prima linea per aiutare, insieme alla Rai e al pubblico, la regione.

Ad annunciare questa novità è Davidemaggio.it. Sul sito infatti viene data in anteprima la notizia, relativa a una puntata speciale di Affari tuoi, il programma di Amadeus da record di ascolti da quando è tornato in onda. Numeri clamorosi che andranno al servizio di tutta la popolazione dell’Emilia Romagna colpita da questa ondata di maltempo.

Puntata speciale di Affari tuoi per l’Emilia Romagna

E’ Davidemaggio.it dunque a dare le prime anticipazioni. Si legge sul sito:

Puntata speciale di Affari Tuoi. Il successo del game show servirà ad accendere ulteriore luce su quanto accaduto in Emilia Romagna. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Amadeus starebbe preparando una puntata benefica del redivivo gioco dei pacchi. Nelle intenzioni, la vincita servirà ad aiutare le popolazioni colpite dalla tremenda alluvione.

Non è ancora chiaro quale sarà il meccanismo ma probabilmente ci saranno due ospiti vip che giocheranno, con un montepremi che sarà devoluto poi in beneficenza. O potrebbe esserci una famiglia dell’Emilia Romagna in rappresentanza della popolazione. Ci potrebbe poi essere una raccolta di fondi in diretta, come è capitato in altre occasioni, una sorta di maratona come si fa per Telethon. Di certo, come anticipa sempre Davidemaggio.it ci saranno due personaggi legati all’Emilia Romagna, viste le loro origini. In questa puntata speciale di Affari tuoi dovremmo rivedere Iva Zanicchi, aquila di Ligonchio, e Nek, che è in prima linea accanto ai suoi conterranei in questa emergenza; lo abbiamo visto in questi giorni spalare fango per aiutare la gente che ha perso tutto.

Nek a spalare fango come volontario in Emilia Romagna

La registrazione, con ogni probabilità, si terrà già il prossimo giovedì per una messa in onda di sabato. Si potrebbe andare in onda il 27 maggio o il 3 giugno, il prima possibile perchè all’Emilia Romagna, serve un aiuto immediato.

Per chi volesse donare, ricordiamo l’Iban messo a disposizione dalla regione, l’unica raccolta fondi che sarà rendicontata centesimo per centesimo.