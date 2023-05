Serena Bortone dopo la gaffe in diretta su Rai 1 valigie pronte per Discovery ? Lo spiffero

Serena Bortone tesa per via dell'addio a Rai 1 regala una gaffe epica al pubblico di Oggi è un altro giorno?

E’ tempo di fare le valigie anche per Serena Bortone? Per gli addetti ai lavori non ci sono molto dubbi: nella Rai che verrà al pomeriggio non c’è spazio per Serena Bortone e per il suo Oggi è un altro giorno. Si lavora per le valutazioni, si lavora per decidere che cosa andrà in onda alle 14 sulla rete ammiraglia Rai. Ma sembra essere certa una cosa: non ci sarà Serena Bortone.

Il fantaconduttori per il nuovo pomeriggio di Rai 1 tra spostamenti e traslochi va avanti. Tante parole, pochi fatti ma appunto, quella che sembra essere una certezza: nessun rinnovo per Oggi è un altro giorno, nessun nuovo programma per Serena Bortone. Qualcuno parla di un ritorno alle origini per la giornalista, con un programma di attualità e politica magari su Rai 3; altri invece sostengono che la Bortone andrà via dalla Rai.

Tra le ultime indiscrezioni quelle di Dagospia che lancia una indiscrezione: anche Serena Bortone potrebbe fare le valigie, come successo a Fabio Fazio, ed essere pronta per Discovery. Casa nuova vita nuova, nuovi programmi, ma quali? Il Nove si sta rifacendo il look per la prima serata, ha trovato anche la chiave vincente per l’access prime time con Gabriele Corsi. Vuole forse provare a imporsi anche in altre fasce orarie?

Gli ascolti di Oggi è un altro giorno in questa edizione non brillano, per cui pensare anche a un nuovo programma della Bortone sul Nove nel pomeriggio, non sembra fattibile. Ma potrebbe lanciare delle novità in prime time, anche perchè sul Nove manca un volto di punta per il pubblico femminile e la Bortone ha comunque uno zoccolo duro che la segue con affetto.

In queste ore però, più che del futuro di Serena Bortone in Rai o fuori dalla Rai, si è parlato della clamorosa gaffe che la conduttrice ha fatto ieri in diretta a Oggi è un altro giorno.

La gaffe di Serena Bortone in diretta su Rai 1

E’ virale il video con la gaffe di Serena Bortone sui promessi sposi

"Quel ramo del lago di Garda…". Oggi Serena Bortone era un po' emozionata davanti al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. E dopo incespica ancora un po' prima di lasciare la linea, finalmente, al Tg1. Ahi, ahi, stagione un po' complessa, la sua. pic.twitter.com/5nJDNuD1Nc May 22, 2023

Per molti addetti ai lavori, questa gaffe di Serena Bortone, sarebbe un chiaro segnale del fatto che la conduttrice, stia vivendo molto male queste ultime settimane su Rai 1 e che ci sia molta tensione in attesa di capire che cosa ne sarà di lei e del suo programma. Sorrisi tirati e di circostanza? La Bortone deve stringere ancora i denti visto che non è giunto il momento di salutare il pubblico di Rai 1, non ancora.

La Rai che verrà ecco i nuovi volti del pomeriggio di Rai 1