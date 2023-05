Le donne della nuova Rai 1: fuori Fialdini e Bortone, 3 “nuovi” volti

Si muovono ancora le pedine nella Rai che verrà: ecco chi entra e chi esce. Tre volti "nuovi" per il pomeriggio di Rai 1 e non solo

Peggio di una partita a scacchi, o forse meglio. Ognuno muove la sua pedina, si fanno le mosse vincenti e qualcuno potrà anche fare scacco matto. Nella Rai che verrà, ci saranno diversi cambiamenti e molti riguarderanno anche il day time della rete ammiraglia. Cosa vedremo su Rai 1 da settembre? Oggi vi parliamo di donne. E’ Affari Italiani a lanciare delle nuove indiscrezioni. Sembra essere ormai certa una cosa: non ci sarà spazio per Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1 anche se la giornalista, potrebbe restare in Rai, magari per un programma di natura politica, tornando alla sua vecchia vocazione. Oggi è un altro giorno non è più un titolo di punta, gli ascolti sono in calo ed è tempo di cambiare proprio per questo motivo, Serena Bortone, tra qualche settimane, dovrebbe dare il suo addio al pubblico. E sarebbe pronta a salutare il pubblico della domenica pomeriggio, anche Francesca Fialdini. Da noi a ruota libera non ha mai convito, costa troppo e gli ascolti sono sotto le aspettative. Gli ultimi mesi, sono stati decisamente poco brillanti. Per cui anche in questo caso, il cambiamento, potrebbe essere giustificato semplicemente con i numeri. Niente ascolti, niente rinnovo. Ma se Fialdini e Bortone sono pronte all’arrivederci o forse all’addio, chi prenderà il loro posto?

Chi entra e chi esce: le nuove conduttrici di Rai 1

Usiamo l’aggettivo nuove, ma in realtà, si tratta di tre volti che il pubblico conosce molto molto bene. Al posto di Serena Bortone, secondo le anticipazioni lanciate da Affari Italiani, dovrebbe arrivate Roberta Capua, che è stata protagonista, nelle ultime due stagioni, dell’estate di Rai 1 con Vita in diretta estate. Fino a qualche giorno fa era dato per certo l’arrivo di Monica Setta in quella fascia ma pare che per la giornalista, si stiano per spalancare le porte della domenica pomeriggio. La Setta infatti, dovrebbe prendere il posto di Francesca Fialdini.

Da Linea Verde Life a Uno Mattina, per Daniela Ferolla dovrebbe esserci un nuovo impegno nella nuova Rai che verrà. La Ferolla è sicuramente volto amato dal pubblico di Rai 1 ma ci desta parecchie perplessità il ritorno di Uno Mattina alla formula con doppio conduttore, visto che Massimiliano Ossini aveva faticato, e non poco, per riportare il programma a un buon livello di ascolti con la conduzione in solitaria.

Queste le ultime indiscrezioni ma per tutte le conferme ci vorrà ancora un po’ di tempo. Tra un paio di mesi, quando i palinsesti della nuova Rai saranno presentati, scopriremo tutte le novità tra conferme, addii e nuovi arrivi.