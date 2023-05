Caterina Balivo torna su Rai 1 dalla Clerici per “una esclusiva shock” la frecciata che non ti aspetti

Caterina Balivo torna su Rai 1 e sceglie Antonella Clerici per una esclusiva shock

Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno oggi su Rai 1, Antonella Clerici ha accolto nella cucina Caterina Balivo. Mancava da tempo la conduttrice che è stata accolta tra gli applausi dei presenti. “E’ lo studio in cui hai lavorato per anni” ha detto Antonella Clerici dando il benvenuto a Caterina Balivo che raggiante come il sole, ha trovato il tempo per essere ospite della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, tra un impegno di lavoro e un altro. “Si qui è tutto un salutare” ha commentato la Balivo.

Quello che non è passato inosservato al pubblico di Rai 1, è stato il solito spirito scherzoso della Balivo, ma soprattutto una frecciata lanciata a inizio puntata. Una battuta innocua che però sembrava ricordare molto una collega della Balivo e di Antonella Clerici. Se vi diciamo “esclusiva shock” a che cosa pensate? O meglio, a chi pensate?

Antonella Clerici ha quindi accolto nel suo programma Caterina Balivo e pochi secondi dopo il suo ingresso nello studio di Rai 1 le ha chiesto se alla fine manterrà o meno la promessa che ha fatto ai tifosi napoletani. Per chi non lo sapesse infatti, la Balivo, prima che il suo Napoli vincesse lo scudetto, aveva promesso che se fosse arrivato il successo in Serie A, avrebbe cucinato la pizza in piazza per tutti.

Vogliamo sapere se farai questa pizza in piazza per tutti e vogliamo sapere anche quando la farai

ha detto Antonella Clerici rivolgendosi a Caterina Balivo.

La conduttrice ha risposto

Te lo dico, te lo dico, ti racconto tutto, in esclusiva shock

La frecciata di Caterina Balivo è arrivata dritta dritta al pubblico che ha compreso che fosse la classica frase che Barbara d’Urso usa nei suoi programmi e infatti anche la Clerici ha sorriso!

Antonella Clerici e Caterina Balivo su Rai 1

La conduttrice di Rai 1, prima di questa esclusiva shock da raccontare, ha chiesto a Caterina Balivo se ci fosse qualcosa che non mangia, se ha un problema con qualcosa:

Volevo sapere, Cate, tu mangi tutto? Perché noi abbiamo messo un po’ di salumi, eccetera, eccetera. Adesso quando inviti una persona a casa, cosa che prima non si usava, si chiede: che intolleranze ha? C’è qualcosa che non mangia? C’è qualcosa che non può…

La Balivo ha risposto:

Si io ho un problema la fame

La Balivo poi insieme ad Antonella Clerici e Sergio Barzetti ha preparato un buonissimo risotto tra una battuta e l’altra.

Caterina è rimasta poi nello studio di E’ sempre mezzogiorno per tutta la puntata, ridendo e scherzando con tutti i protagonisti del programma di Rai 1.

L’appuntamento quindi con E’ sempre mezzogiorno è per domani, con una nuova puntata e nuove ricette nella cucina di Rai 1 con Antonella Clerici e tutti i suoi ospiti.