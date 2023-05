Clamoroso in Rai: Lucia Annunziata si è dimessa, il perchè

Lucia Annunziata lascia la Rai e si dimette: ecco il motivo della sua scelta in una giornata di fuoco

Arriva il primo scossone nella giornata delle nomine del nuovo CDA Rai. E la notizia, data dall’Ansa pochissimi minuti fa, è di quelle totalmente inattese. Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. Perchè lo ha fatto? Non per via dei palinsesti e di quello che succederà, visto che la Rai aveva già confermato il suo programma in onda alla domenica pomeriggio di Rai3. Mezz’ora in più è stato uno dei primi programmi a essere riconfermato in vista della prossima stagione.

Il programma di Lucia Annunziata è da anni un punto di riferimento nel pomeriggio di Rai 3, tra l’altro tra i programmi più visti della rete, nonostante la forte concorrenza della domenica pomeriggio. Ma Lucia Annunziata ha deciso di dire addio alla Rai.

Sul Corriere della sera si legge:

Secondo quanto appreso, la giornalista avrebbe comunicato il suo addio all’emittente pubblica con una mail al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, nominato proprio oggi dal Cda di viale Mazzini.

Perchè Lucia Annunziata si è dimessa

Sempre sul Corriere della sera leggiamo quelli che sarebbero i motivi che avrebbero spinto Lucia Annunziata a dire addio alla Rai ( ricordiamo che la giornalista al momento, non ha rilasciato nessun genere di dichiarazione). Si legge sul sito del Corriere:

La voce delle possibili dimissioni di uno dei volti più noti della tv pubblica girava già da qualche giorno. La giornalista non si sarebbe sentita a suo agio nella nuova Rai «meloniana» e avrebbe temuto incursioni sul suo programma – In Mezz’Ora in più – in termini di composizione autorale e della redazione e spostamenti nel palinsesto.

La carriera della giornalista di Rai 3

Lucia Annunziata è a Salerno nel 1950, laureata in filosofia, per anni ha lavorato per Il Manifesto, la Repubblica e il Corriere della Sera come corrispondente dagli Usa e dal Medio Oriente. Rientrata in Italia, è passata alla Rai dove ha diretto il Tg3 (dal 1996 per due anni) e ha assunto, nel 2004, il ruolo di presidente.

Da wikipedia:

Mezz’ora in più, conosciuto precedentemente come In mezz’ora, è un programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Lucia Annunziata, ex presidente della Rai ed ex direttrice dell’HuffPost Italia. Il programma va in onda a partire dal 2005, la domenica pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 su Rai 3.

Dopo quasi 20 anni, chiude quindi, il programma di Rai 3 e per la Rai, trovare un degno sostituto che faccia gli stessi ascolti, non sarà cosa facile.

AGGIORNAMENTO: ECCO LA MAIL INVIATA DA LUCIA ANNUNZIATA PER DARE LE DIMISSIONI

Le nuove nomine Rai

Gian Marco Chiocci è il nuovo direttore del Tg1 al posto di Monica Maggioni ; la giornalista invece va capo dell’Offerta Informativa.

Antonio Preziosi assume la guida del Tg2 (sostituisce Nicola Rao, subentrato a Gennaro Sangiuliano); dal 2018 era Direttore della Testata Rai Parlamento radiofonica e televisiva mentre è in forza alla Rai dal 1991. Nicola Rao va alla direzione Comunicazione.

Francesco Pionati, ex TGR, va al Gr mentre Jacopo Volpi è il nuoco capo di RaiSport. A Mario Orfeo resta la conduzione del Tg3.

Marcello Ciannamea passa dalla direzione distribuzione alla guida della Direzione Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta che passa alla distribuzione.

Angelo Mellone, già vicedirettore, è il nuovo direttore della Direzione Daytime succedendo a Simona Sala. La Sala è stata nominata direttrice di Radio2.

Paolo Corsini va a capo dell’Approfondimento mentre Adriano De Maio viene promosso alla direzione Cinema e Serie TV.