La Mail di Lucia Annunziata per dire addio alla Rai: presa di posizione irremovibile

Ecco il testo della mail che Lucia Annunziata ha inviato ai nuovi vertici Rai per annunciare le sue dimissioni

Una mail per annunciare le sue dimissioni, una mail per dire addio alla Rai, dopo quasi 20 anni di lavoro su Rai 3 con Mezz’ora in più. Lucia Annunziata si è dimessa. Quella che sembrava essere solo una voce, si è dimostrata invece una notizia fondata. Alcuni giornalisti in questi giorni, avevano ipotizzato un possibile addio della Annunziata alla Rai, ma in settimane così infuocate dove si è detto tutto e il contrario di tutto, era difficile capire cosa sarebbe successo.

Ed è successo che questa mattina la giornalista, volto di Rai 3 dal 2005 con Mezz’ora in più, ha deciso di dire addio all’azienda. Lo ha fatto nella giornata delle nomine della “nuova Rai”. Lo ha fatto in una giornata che segna in tutto e per tutto, il cambio di rotta. Il Governo Meloni è al potere e come è successo ogni volta in cui è cambiato un governo nel nostro paese, si cambiano anche i vertici Rai. Questa volta però, Lucia Annunziata, ha deciso di dire basta.

Tra i primi a pubblicare la breve mail che Lucia Annunziata ha mandato oggi al nuovo Ad della Rai, il Corriere della sera. La Mail sarebbe stata mandata al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini.

Lucia Annunziata lascia la Rai: ecco il testo della mail

Il Corriere della sera pubblica il testo della mail che Luciana Annunziata ha mandato questa mattina ai nuovi dirigenti Rai. Si legge:

Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque.

Nella mail tramite la quale ha dato le sue dimissioni, Lucia Annunziata ha aggiunto:

E d’altre parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro . Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso (sul calendario è fine giugno), vi auguro buon lavoro.

Il programma di Lucia Annunziata chiude in anticipo?

Come avrete capito dalla mail della giornalista di Rai 3, adesso bisognerà anche comprendere come si andrà avanti. Il programma chiuderà in anticipo o come è successo con Fabio Fazio, si andrà avanti fino alla fine della stagione come previsto, per chiudere e salutare il pubblico? Dopo quasi 20 anni di programmazione, sarebbe più che corretto che la Annunziata andasse in onda almeno con un’ultima puntata per congedarsi dal suo pubblico.